Pressefreiheit Reporter wirft russischer Polizei Misshandlungen vor

Russlands Medienszene ist in Aufruhr, seit Polizisten den Reporter Iwan Golunow festgenommen haben. Kollegen des Journalisten demonstrierten in der russischen Hauptstadt Moskau für seine Freilassung, in zahlreichen Städten kam es zu Solidaritätsaktionen.

Golunow hatte vor allem als Investigativ-Reporter über Korruption berichtet. Zuletzt schrieb er etwa über die Familie von Moskaus Vizebürgermeister und ihr drastisch anwachsendes Vermögen.

Offiziell beschuldigt wird Golunow von den Behörden allerdings des Drogenhandels. Dies teilte sein Anwalt über den Onlinedienst Telegram mit. Demnach wird Golunow das Handeln mit einer "großen Menge" illegaler Drogen wie Kokain und Mephedron vorgeworfen. Golunow und seine Redaktion weisen die Vorwürfe zurück. Sie warfen den Behörden vor, Golunow für seine Recherchen bestrafen zu wollen. Der Reporter sollte im Laufe des Samstags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Er schrieb für ein Millionenpublikum

Golunow wurde unterdessen allerdings in ein Krankenhaus eingeliefert. Er sei nach einer Durchsuchung von einem Polizisten zunächst auf den Kopf geschlagen worden, sagte der Reporter dem Moskauer Portal "TV Rain". Nachdem er die Anwesenheit seines Anwalts verlangt habe, "hat ein Beamter die Fassung verloren und zweimal auf die Schläfe geschlagen". Golunow war zuletzt vor allem für "Meduza" tätig, ein Internetportal, das aus dem lettischen Riga operiert, aber in Russland ein zweistelliges Millionenpublikum erreicht.

Amnesty International bezeichnete die gegen Golunow erhobenen Anschuldigungen als "zweifelhaft", die einem "leider altbekannten Muster" folgten. Russland liegt in der Rangliste der Pressefreiheit von "Reporter ohne Grenzen" auf Platz 149. Damit rangiert das Land noch hinter Mexiko, Simbabwe und Algerien.