Sibirien Russischer Soldat erschießt acht Kameraden

Auf einem Militärstützpunkt in der Ortschaft Gornij in Südsibirien hat ein russischer Soldat acht Kameraden erschossen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau der Agentur Interfax zufolge mit. Bei dem Zwischenfall in der Region Transbaikalien wurden demnach auch zwei Personen verletzt. Der Schütze sei festgenommen worden, wurde mitgeteilt.

Der junge Mann habe persönliche Probleme gehabt und einen Nervenzusammenbruch erlitten, bevor er auf seine Kameraden geschossen habe, hieß es. Der Mann eröffnete das Feuer während einer Wachablösung, wie das regionale Medienportal Chita.ru berichtete.