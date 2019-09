CIA-Agent im Kreml Russland will möglichen Spion über Interpol suchen lassen

Russland will einen möglichen US-Informanten im Kreml über die internationale Polizeiorganisation Interpol finden lassen. Mit einer entsprechenden Anfrage will das Außenministerium herausfinden, ob sich der frühere Mitarbeiter in den USA aufhält, sagte Sprecherin Maria Sacharowa in Moskau.

Wenn US-Medien zwei Jahre nach dem Verschwinden des Mannes mit russischer Staatsbürgerschaft berichteten, dass er sich in Amerika aufhalte, dann müssten "solche Dinge nach den entsprechenden Verfahren und Regeln überprüft werden", sagte sie der Agentur Tass zufolge.

Der russische Informant für die USA soll nach US-Medienberichten im Jahr 2017 vom US-Auslandsgeheimdienst CIA abgezogen worden sein, weil seine Enttarnung drohte. Der Kreml bestätigte, dass der Mann im Präsidialamt gearbeitet habe, bestritt aber, dass er Zugang zu sensiblen Informationen und russischen Geheimdiensten gehabt habe.