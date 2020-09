Nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg So wichtig ist der freie Richterposten für Amerikas Zukunft

Durch den Tod von Ruth Bader Ginsburg wird am Obersten Gerichtshof der USA ein Richterposten frei. Was macht nun Donald Trump, was der Senat? Die Entscheidung über die Nachfolge könnte das Land auf Jahrzehnte prägen.