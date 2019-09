Saudi-Arabien Staatsmedien melden Drohnenangriffe auf zwei Ölanlagen

Zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien sind nach Angaben von Staatsmedien von Drohnen attackiert worden. In den Einrichtungen des Staatskonzerns Aramco in Abkaik und Churais seien Feuer ausgebrochen, teilte die saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf das Innenministerium mit. Die Brände seien inzwischen unter Kontrolle, sagte ein Sprecher von Saudi-Arabiens Innenministerium. Er sagte nicht, wer für die Angriffe verantwortlich ist.

Die Anlage in Abkaik, im Osten des Landes ist nach eigenen Angaben die größte Öl-Verarbeitungsanlage der Welt. Die Ölraffinerie war bereits zu einem früheren Zeitpunkt Ziel eines Anschlags der Terrororganisation al-Quaida geworden. Das 190 Kilometer weiter südwestliche Churais hat das zweitgrößte Ölfeld des Landes.

Mitte Mai waren Drohnenangriffe auf zwei Ölpumpstationen in der Nähe von Riad verübt worden. Aramco setzte daraufhin aus Sicherheitsgründen vorübergehend den Betrieb seiner Ost-West-Pipeline aus. Zu den Attacken bekannten sich damals die von Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen aus dem Nachbarland Jemen.