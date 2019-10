Wegen eines Schiffsunglücks im Japanischen Meer hat Japans Premierminister Shinzo Abe offiziell Protest bei Nordkorea eingelegt. Ein nordkoreanisches Fischerboot sei unerlaubt in die ausschließliche Wirtschaftszone Japans vorgedrungen und dort nach der Kollision mit einem japanischen Patrouillenboot gesunken. Abe kündigte an, entschieden gegen die illegale Fischerei auf japanischem Hoheitsgebiet vorgehen zu wollen.

Das nordkoreanische Schiff und das Boot der japanischen Fischereibehörde waren rund 350 Kilometer nordwestlich der zentraljapanischen Halbinsel Noto zusammengestoßen. Japanische Rettungskräfte konnten anschließend etwa 60 nordkoreanische Seeleute aus dem Meer retten. Die Küstenwache schickte nach eigenen Angaben Flugzeuge und Schiffe zur Unglücksstelle.

Laut japanischer Küstenwache hatte das Patrouillenschiff die Nordkoreaner vor der Kollision aufgefordert, das für seinen Fischreichtum bekannte Seegebiet zu verlassen und die illegale Fischerei zu unterlassen. Beim anschließenden Zusammenstoß der Schiffe sei der Fischtrawler der Nordkoreaner leckgeschlagen und untergegangen.

Im Japanischen Meer, an dem neben Nordkorea und Russland auch Japan und Südkorea liegen, gibt es immer wieder Streit um Fischereirechte. Offenbar drängt Pjöngjang seine Fischer dazu, in der Hoffnung auf größeren Fang immer weiter auf das Meer hinauszufahren. Weil es in der Vergangenheit wiederholt zu Wilderei durch nordkoreanische Fischer gekommen ist, lässt Japan in der Gegend Schiffe patrouillieren.