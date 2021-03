Schottlands Regierungschefin in »Salmond-Affäre« entlastet Sturgeons Sieg

Entscheidende Tage in Edinburgh: Ein Gutachten entlastet Nicola Sturgeon in der Salmond-Affäre. Obwohl ihr noch ein Misstrauensvotum bevorsteht, könnte sie gestärkt in den Kampf um Wahl und Unabhängigkeit gehen.

Aus London berichtet Julia Smirnova