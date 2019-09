Unabhängigkeitsbewegung Warum der Brexit Schottlands Separatisten helfen könnte

Als es eng wird, muss die Queen ran. Es ist September 2014, als David Cameron während eines Wochenendtrips in den schottischen Highlands die neueste Umfrage liest: Zum ersten Mal in diesem Referendumswahlkampf liegt dort das Lager der Separatisten vorne. Plötzlich scheint das Szenario wirklich realistisch: Schottland spaltet sich von Großbritannien ab.

Cameron, damals Premier, überkommt ein "zunehmendes Gefühl von Panik". So beschreibt er es fünf Jahre später, in einer BBC-Dokumentation, die kommende Woche ausgestrahlt wird. Die Umfrage habe ihn getroffen "wie ein Schlag gegen den Solarplexus".

Der Regierungschef wendet sich ans Königshaus. Er habe seinerzeit mit dem Privatsekretär der Queen gesprochen, berichtet Cameron in der Doku. Natürlich habe er um nichts Ungebührliches gebeten - schließlich ist die Monarchin zur Neutralität verpflichtet. Er habe sich nur ein kurzes "Hochziehen der Augenbraue" erhofft. Heißt: Die Queen solle ein Signal geben, das die spalterischen Schotten zur Vernunft bringt.

Dylan Martinez/REUTERS Ex-Premier Cameron 2014 im Wahlkampf gegen die schottische Unabhängigkeit

Eine Woche nach der Umfrage kommt es vor einer Kirche im schottischen Balmoral zu einer vermutlich nicht ganz zufälligen Begegnung zwischen Bürgern und Elizabeth II. "Ich hoffe", sagt die Queen, "dass die Menschen sehr sorgfältig über ihre Zukunft nachdenken". Da ist das Zeichen. Die Botschaft: Die Trennung von Großbritannien, über die die Schotten abstimmen sollen, bedeute vor allem Unsicherheit.

Kurz darauf, am 18. September 2014, stimmen mehr als 55 Prozent der Wähler für den Verbleib des Nordlandes im Königreich. Die Initiative der Separatisten ist gescheitert - vorerst.

Ruhe ist nie eingekehrt

Camerons Schilderungen über die Ereignisse jener Tage liefern nun neuen Zündstoff für die Debatte um Schottlands Zukunft. Vor allem in der in Edinburgh regierenden Schottischen Nationalpartei (SNP) ist der Ärger groß. Die Partei sieht sich um ihr Kernziel gebracht - die Unabhängigkeit. Cameron habe die Queen für seine Sache manipuliert, heißt es.

Die Aufregung zeigt aber auch: Die von London erhoffte Ruhe ist durch die Volksabstimmung nie eingekehrt. Das Unabhängigkeitsthema blieb stets auf dem Tisch. Mehr noch: Zuletzt konnten die Separatisten sogar neuen Mut schöpfen.

Die Umfragen zeigen: Es geht wieder knapp zu in Schottland. Im Sommer 2018 etwa lag bei YouGov das Lager der Unabhängigkeitsgegner noch vergleichsweise komfortabel mit neun Prozentpunkten vor den Separatisten. Zuletzt verzeichneten die Meinungsforscher aber ein ganz anderes Bild: 43 Prozent würden laut August-Umfrage für die Abspaltung vom Königreich stimmen, 44 Prozent dagegen. 13 Prozent sind demnach unentschlossen.

Linksliberale Nationalisten

Die Vermutung liegt nahe: Der Brexit verleiht den Separatisten neuen Auftrieb. Denn während 2016 im gesamten Königreich eine knappe Mehrheit für den EU-Austritt stimmte, votierten in Schottland 62 Prozent dagegen. Viele Schotten rühmen sich für ihre proeuropäischen, liberalen, progressiven Einstellungen. Die SNP, die zwischenzeitlich sogar mit absoluter Mehrheit die Regionalregierung anführte, ist eine eher linke, sozialdemokratische Partei. Ihr Nationalismus schöpft sich nicht aus rechter Ideologie, sondern aus Abgrenzung zu England, das viele Schotten als Hort dumpfer Großmachtsfantasien empfinden.

Jeff j Mitchell/Getty Images "England, verschwinde aus Schottland": Unabhängigkeitsbefürworter in Perth

2014, auch das gehört zur Wahrheit, hätten die Unabhängigkeitsbefürworter den Austritt aus der EU vermutlich zunächst in Kauf nehmen müssen. Denn Schottland hätte mit der Abkehr von Großbritannien wohl vorerst auch die Europäische Union verlassen. Doch die Separatisten schürten damals die Hoffnung, möglichst sofort wieder dem Staatenbund beitreten zu können.

Tatsächlich sind Vertreter der SNP in Europa gern gesehene Gäste. Parteichefin Nicola Sturgeon, die zudem die schottische Regionalregierung anführt, wurde gerade erst in Potsdam mit dem "M100 Media Award" ausgezeichnet - für ihr "Engagement für den Zusammenhalt der Europäischen Union".

Stimmung könnte kippen

Dass in Downing Street nun mit Boris Johnson ein Mann sitzt, der beim Brexit auf Eskalation und volle Härte setzt, dürfte den abwanderungswilligen Schotten sogar gelegen kommen. Denn ein ungeregelter EU-Austritt, auf den die Regierung in London zusteuert, könnte die Stimmung zugunsten der proeuropäischen Nationalstaatsbewegung kippen.

"Meine Regierung tut alles, was wir können, um mit der EU verbunden zu bleiben", sagte Sturgeon in Potsdam. Längst ist klar, dass die SNP auf ein zweites Unabhängigkeitsreferendum hinarbeitet. Im Falle eines harten Brexits, sagte Sturgeon, sollte man "dies dann 2020 ins Auge fassen".

Markus Schreiber/AP Nicola Sturgeon: "EU verbunden bleiben"

Bereits im Frühjahr hat die SNP, die im Regionalparlament in Edinburgh mittlerweile von den Grünen unterstützt wird, dort ein Gesetz für eine Volksabstimmung auf den Weg gebracht. Ende des Jahres soll darüber entschieden werden.

London muss entscheiden

Nur: Die Schotten können beschließen, was sie wollen - letztlich brauchen sie für ihre Eigenständigkeit das Einverständnis der britischen Regierung. Und Johnson denkt bislang gar nicht daran. Stattdessen geißelte er kürzlich die "zerstörerischen Ambitionen" in Schottland. Er werde alles dafür tun, das Vereinigte Königreich zusammenzuhalten, sagte Johnson.

An der Basis seiner Tories wiederum scheint die Sorge vor dem Zerfall Großbritanniens nicht ganz so groß zu sein. Laut einer Umfrage vom Juni würden 63 Prozent Schottland aufgeben - wenn sie dafür den Brexit bekämen.

Am Ende dürfte alles eine Frage des politischen Drucks sein. Dabei könnte auch das bevorstehende Urteil des Obersten Gerichtshofs über Johnsons umstrittene Zwangspause fürs britische Parlament eine Rolle spielen. Ein schottisches Gericht hatte das Manöver für illegal erklärt, der High Court in London befand dagegen, die Justiz sei in dieser Frage nicht zuständig.

Sollte die höchste Instanz nun die Richter aus Edinburgh überstimmen, könnte man das in Schottland als weiteren Affront gegen den Norden auffassen. Es wäre der nächste Zündstoff im Streit um die Unabhängigkeit.