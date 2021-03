Abstimmung über Burka-Verbot in der Schweiz »Natürlich, es ist völlig sinnlos!«

Rechte Politiker wollen am Sonntag per Volksabstimmung ein Verhüllungsverbot in die Verfassung schreiben. Im Land tragen zwar nicht mehr als 30 Frauen einen Gesichtsschleier. Doch es wird ein knappes Resultat erwartet.

Aus Zürich berichtet Charlotte Theile