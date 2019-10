Wahl in der Schweiz beendet Umfragen sehen starken Zugewinn bei Grünen

Wie in vielen Ländern Europas hat das Klimathema auch in der Schweiz zuletzt politisch an Bedeutung gewonnen. Beobachter und Umfrageinstitute rechnen daher damit, dass die beiden grünen Parteien am heutigen Sonntag bei der Schweizer Parlamentswahl Stimmgewinne verzeichnen können. Das berichtet unter anderem der SRF. Um 12 Uhr schlossen die letzten Wahllokale.

80 bis 90 Prozent der Wähler geben ihre Stimme traditionell per Briefwahl ab. Die ersten Ergebnisse werden am Nachmittag erwartet.

Die wählerstärkste Partei, die rechtskonservative SVP mit zuletzt fast 30 Prozent der Stimmen, dürfte danach einige Prozentpunkte einbüßen, aber stärkste Partei bleiben.

Vier Parteien regieren seit 60 Jahren

Ein starkes Abschneiden der Grünen wird aber kaum Auswirkungen auf die Regierung haben. Die Schweiz wird seit 60 Jahren von den praktisch gleichen vier größten Parteien nach dem Konsensprinzip regiert.

Die Regierungsgeschäfte führt ein siebenköpfiger Bundesrat. Die Stärke einer Partei wird im Bundesrat üblicherweise erst nach zwei Wahlen in Folge mit starkem Stimmenzuwachs angepasst. So war es bei der SVP, die ihren Wähleranteil zwischen 1995 und 2003 bei zwei Wahlen fast verdoppelte, ehe sie auf Kosten einer christlichen Mittepartei einen zweiten Sitz im Bundesrat bekam.

Wahlberechtigt waren knapp 5,4 Millionen Bürger. Die Wahlbeteiligung lag zuletzt unter 50 Prozent. Politologen erklären da damit, dass die Schweizer mindestens vier Mal im Jahr bei Volksabstimmungen ihre Meinung sagen können. Für die 200 Sitze im Nationalrat haben sich mehr als 4600 Kandidaten beworben. Ebenfalls wird der Ständerat mit 46 Sitzen auf Kantonsebene besetzt.