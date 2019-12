Gerichtsurteil Italien muss Rettungsschiff "Sea-Watch 3" freigeben

Das Rettungsschiff "Sea-Watch 3", mit dem die deutsche Kapitänin Carola Rackete im Sommer unerlaubt in einen italienischen Hafen gefahren war, ist wieder frei. Die Beschlagnahmung sei nach einer Entscheidung des Zivilgerichts in Palermo aufgehoben worden, teilte die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch mit.

"Die italienische Justiz hat heute deutlich gemacht, dass es Salvinis rassistische Gesetze sind, die geltendes Recht aushebeln und nicht unsere Rettungsaktionen", sagte Ruben Neugebauer, Sprecher von Sea-Watch, dem SPIEGEL. Am Ende seien die Solidarität aus der Zivilbevölkerung und die Italienische Justiz stärker gewesen als der ehemalige italienische Innenminister Matteo Salvini.

Mit der "Sea-Watch 3" rettet die deutsche Hilfsorganisation schiffbrüchige Migranten aus dem Mittelmeer. Ende Juni kam es zu einem offenen Konflikt mit italienischen Behörden, nachdem Kapitänin Rackete ohne Genehmigung in italienische Gewässer und schließlich in den Hafen der Insel Lampedusa gefahren war. Das Schiff wurde von den italienischen Behörden festgesetzt. (Lesen Sie hier ein Interview mit Carola Rackete.)

Das Zivilgericht von Palermo hat entschieden: Die #SeaWatch3 ist frei!



Nach fast 6 Monaten unrechtmäßiger Blockade im Hafen von Licata bereiten wir uns nun darauf vor, unsere Rettungsoperation so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.#DefendSolidarity pic.twitter.com/AT9goEQCb6 — Sea-Watch (@seawatchcrew) 19. Dezember 2019

Schon bald will die Crew der "Sea-Watch 3" wieder ablegen. "Wir haben nach dem Urteil natürlich sofort mit der Vorbereitung für den nächsten Einsatz begonnen, mehr als 1000 Menschen sind allein in diesem Jahr auf dem zentralen Mittelmeer ums Leben gekommen, Rettungskräfte werden dringend gebraucht", so Neugebauer.