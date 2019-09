Am 11. September erscheint eine Biografie des österreichischen Ex-Bundeskanzlers Sebastian Kurz, die schon jetzt für hitzige Debatten sorgt. Und eine Menge Spott: Vor allem auf Twitter machen sich Nutzer unter dem Hashtag #50ShadesOfKurz über das Buch lustig, in Anlehnung an die schwülstige Roman-Trilogie "Fifty Shades of Grey".

Denn "Sebastian Kurz. Die offizielle Biografie", verfasst von der Journalistin Judith Grohmann, liest sich in Teilen eher wie eine Mischung aus Fanbuch und Kitschroman, hier und da auch wie ein Kniefall, eine Huldigung, eine Liebeserklärung an den Mann, der Spitzenkandidat der bürgerlich-konservativen ÖVP zur Nationalratswahl am 29. September ist - und mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit bald wieder Regierungschef. Der Münchner Finanzbuchverlag hat Anfang September Leseproben verschickt, und auch in manchen Buchhandlungen liegt die Biografie schon vor dem offiziellen Erscheinungstermin aus. Gemessen an den Kommentaren im Netz scheinen sie viele schon gelesen zu haben.

Über eine Begegnung mit Kurz, damals noch Außenminister, schreibt Grohmann zum Beispiel: "Zunächst erblickte ich nur eine Silhouette. 'Ist er es wirklich?', dachte ich mir. Ich sah lediglich einen Teil eines Kopfes, doch der kam mir bekannt vor. Diese dunkelbraunen Haare, die streng nach hinten gekämmt waren, und die kleine, spitze Nase, die aus seinem Gesicht hervorlachte. ( ) Er sah aus dem Fenster und blickte gedankenversunken in die Ferne. Ob er uns wahrgenommen hatte, war fraglich. Das helle Sonnenlicht leuchtete in den Raum hinein. Doch das störte ihn nicht. Die Herbstsonne blendete sein Gesicht. Er war vertieft und in Gedanken versunken. ( ) Es war ein besonderer Augenblick für mich. Denn ich sah einen Politiker bei seiner täglichen Arbeit, versunken in Gedanken über die beste Strategie. Abseits von Kameras und Mikros. Für einen Journalisten ein besonderer Augenblick, kennt man doch Politiker meist nur von öffentlichen Auftritten und Medienterminen. So etwas passiert wirklich nicht jeden Tag.

Schließlich atmete er tief durch. Also sprang ich auf und ging einen Schritt auf ihn zu: 'Herr Minister, wollen Sie sich zu uns setzen?' Dabei machte ich eine einladende Handbewegung zum schwarzen Ledersofa. Doch der Mann, der an die Türe gelehnt stand, schüttelte nur sanft seinen Kopf, weiter in die Leere blickend. Noch einmal atmete er tief durch, dann sah er uns in die Augen und nickte uns zu, bevor er sich umdrehte und wortlos aus dem Raum verschwand."

So lagen wir in seinem Bett, die Bettwäsche roch nach zarten Rosenblüten.

Er beugte sich mit seinem starken Körper über meinen Körper und verlangte, dass ich ihm etwas Schmutziges sage.

So dies sein Wille war, hauchte ich ihm zart ins Ohr: „Erbschaftsteuer“. #50shadesofkurz — Raffaela (@DieRaffa) September 5, 2019

Er sah mich an. In seinen Augen spiegelte sich die Österreich-Fahne, die zum ersten Mai sanft im patriotischen Wind wehte. „Hey, Baby“, sagte er, seine Stimme tiefer als der Traunsee. „Soll ich noch hochkommen...deine Balkanroute schließen?“ #50shadesofkurz — Die Liser (@Die_Liser) September 5, 2019

Ich hätte da je idee für ein cover

.. pic.twitter.com/W1fYsf2Gq5 — martin bachinger (@elmarto_martin) September 5, 2019

Der @mnikbakhsh und ich, wir haben sie bereits, die offizielle Kurz-Biographie!



Die heißesten Momente daraus gibt´s am 21.9. im @RabenhofTheater - beim großen Niemand nennt uns Mitzi! Neuwahl Spezial!#50shadesofkurz #NRW19 #NRW2019 pic.twitter.com/pvC6lijrFC — Klaus Oppitz (@KlausOppitz) September 5, 2019

Den Spott mag mancher gemein finden, aber er ist - nach Lektüre dieser Biografie - durchaus angemessen. Kritische Worte zum Beispiel über seine Koalition mit Rechtspopulisten findet man nicht (Lesen Sie hier alles zum Strache-Skandal und der Regierungskrise in Österreich). Ja, klar ist Sebastian Kurz ein "politisches Ausnahmetalent", Grohmann wird nicht müde, das zu betonen. Aber sie nennt ihn darüber hinaus einen "beinharten Macher einer neuen, modernen, sensiblen Politik", "talentiert", "offen", "sachlich", "wissbegierig", "ehrlich", "souverän", "authentisch", "entschlossen", "bravourös", außerdem "höflich" und "eloquent", und natürlich arbeite er "hart". Man rechnet schon mit einer Passage, in der sie ihm offen ihre Liebe gesteht.

Kurz kam 1986 zur Welt und war "jüngster Außenminister" und "jüngster Bundeskanzler", wie in vielen Texten erwähnt wird. Grohmann setzt aber noch eins drauf: 1986 sei ein Jahr gewesen, "in dem auch international sehr viel geschah". "Und dieses spannende Jahr war erst acht Monate alt, als Sebastian Kurz in Wien geboren wurde." Kurz entwickelte sich zu einem "Baby, das auf der Überholspur fuhr". Mit einem Jahr schon habe er komplette Sätze gesprochen und "stellte damit viele andere Kinder in den Schatten".

Nach eigenen Angaben hat Grohmann Kurz einige Jahre begleitet und für die Recherche zu diesem Buch auch dessen Eltern Elisabeth und Josef Kurz besucht, bei denen sie sich für den "Einblick in das Familienleben" bedankt. Als Leser wüsste man gern mehr über die Autorin, aber Angaben zu ihr selbst findet man in dem Buch nicht, obwohl sie in der Ich-Form schreibt und ihren Gedanken nicht zu knapp Raum gibt.

Dank @stefan_tibor und @DogPerro1 wühle ich mich durch die erste Leseprobe der Kurz-Biographie die genauso seltsam wie die Autorin ist. Ich wette in der ÖVP hat sich die niemand vorher angeschaut oder das Buch gelesen. Schlechter Stil, komischer Inhalt. pic.twitter.com/IU7AWCougQ — Natascha Strobl (@Natascha_Strobl) September 4, 2019

Erst auf der Homepage von Grohmann, die merkwürdigerweise in weiten Teilen auf Englisch und Französisch gehalten ist, findet man biografische Angaben. Dort schreibt sie, sie sei "die jüngste Investigativ-Journalistin Österreichs" gewesen. "Mit 17 ging sie zum Herausgeber des bekanntesten österreichischen Enthüllungs- und Nachrichtenmagazins 'Profil' und bot ihm an, für ihn als Investigativ-Journalistin zu arbeiten. Zwei Monate später bot ihr derselbe Herausgeber an, neben ihrer Tätigkeit als Journalistin auch als Chefin vom Dienst für 'Profil' zu arbeiten." Später habe sie als Wirtschaftsressortleiterin der Tageszeitung "Die Presse" gearbeitet.

Beides wäre nicht weiter erwähnenswert, wenn nicht die Redaktionen beider Medien dementierten. "Profil" veröffentlicht eine Meldung, wonach die Behauptungen Grohmanns eine "krasse Übertreibung" seien. Sie habe "mit Sicherheit nicht als Redakteurin, geschweige denn als Chefin vom Dienst" gearbeitet. Und "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak merkt via Twitter an:

Die Autorin der autorisierten Biographie von Sebastian Kurz hat ihren Lebenslauf gefälscht und eine Karriere bei profil erfunden. Hat die ÖVP das nicht geprüft? "profil": Kurz-Biografin mit geschönten Referenzen | https://t.co/K9y6nK8Pp4 https://t.co/iWYolvwyUk via @profilonline — Christian Rainer (@chr_rai) September 7, 2019

Vor allem aber verwundert, dass dies eine offiziell von der ÖVP autorisierte Biografie ist. Dem Vernehmen nach soll Kurz sie persönlich abgenickt haben - eine Biografie, wie sich in Ton und Stil nur Autokraten wünschen, die Unterwürfigkeit und Botmäßigkeit erwarten. Daher fragt die Wiener Schriftstellerin Julya Rabinowich zu Recht:

Das Hauptproblem ist gar nicht die Biografin, die vielleicht mit sich selbst und ihrer Wahrnehmung zu kämpfen hat. Das Problem ist, dass sie und ihr Buch von @volkspartei ernst genommen und autorisiert wurde. pic.twitter.com/hUhC5PQBda — Julya Rabinowich (@JulyaRabinowich) September 7, 2019

Auf eine E-Mail für Rückfragen hat Grohmann sich bis Sonntagabend nicht gemeldet.