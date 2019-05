Ibiza-Affäre Kanzler Kurz trennt sich von FPÖ-Minister Kickl

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird in der schweren Regierungskrise dem Bundespräsidenten die Entlassung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vorschlagen. Nach dem Skandal-Video von Ibiza brauche es nun "vollständige Transparenz" und "lückenlose Aufklärung", sagte Kurz am Montagabend in Wien.

Auf die Frage einer Journalistin, warum er erst so spät zur Entlassung Kickls entschlossen habe, sagte Kurz: Das sei keine Alltagsentscheidungen: "die Entscheidung eine Wahl auszurufen, einen Minister zu entlassen, das sind Schritte, bei denen man sich sehr genau überlegen sollte, wo und wann man sie tätigt". Der "persönliche Anstand" gebiete es, gewisse Entscheidungen mit den Menschen zu besprechen, die es betrifft, bevor man sie öffentlich mache.

