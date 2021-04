Beim internationalen Strafgerichtshof Menschenrechtler zeigen Chiles Staatschef wegen Polizeigewalt an

Wegen ihres brutalen Vorgehens bei Protesten geriet Chiles Polizei Ende 2019 in die Kritik. Nun will eine Kommission Präsidenten Piñera vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bringen.