Ausschreitungen in Belgrad Die Corona-Wut der Serben

Am zweiten Tag in Folge haben Tausende Menschen in Belgrad gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert. Der Vorwurf: Präsident Vucic trage eine Mitschuld an dem Anstieg der Infektionszahlen.

Ein Video von Andreas Evelt