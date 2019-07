Attacken auf Demokratinnen Siemens-Chef bezeichnet Trump als Rassisten

Ein paar Tage schon diskutiert die Öffentlichkeit über Donald Trumps rassistische Angriffe auf Politikerinnen der Demokratischen Partei. Am Freitag gab Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Missfallen zu Protokoll. Ex-First-Lady Michelle Obama in der Nacht zum Samstag in einem Tweet. Deutlich weniger diplomatisch äußerte sich Siemens-Chef Joe Kaeser. "Es bedrückt mich, dass das wichtigste politische Amt der Welt das Gesicht von Rassismus und Ausgrenzung wird", schrieb er auf Twitter. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete als erste darüber.

Anlass ist der Versuch Trumps, vier jungen Demokratinnen das Recht abzusprechen, Amerikaner zu sein. Er hatte die Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Ilhan Omar und Rashida Tlaib aufgefordert, in ihre vermeintlichen Heimatländer zurückzukehren und seine Anhänger während eines Wahlkampfauftritts in Greenville im Bundesstaat North Carolina zu Sprechchören in gleichem Sinne animiert. Das Publikum skandierte: "Send her back! Send her back!"

Das Rücknahme-Risiko besteht wohl nicht. Aber es bedrückt mich, dass das wichtigste pol. Amt der Welt das Gesicht von Rassismus und Ausgrenzung wird. Ich habe viele Jahre in USA gelebt und Freiheit, Toleranz und Offenheit erfahren, wie nie zuvor. Das war „America Great at work“!! — Joe Kaeser (@JoeKaeser) 20. Juli 2019

Während seiner Präsidentschaftskandidatur 2016 hatte Trump mit der Parole "Sperrt sie ein" die Massen aufgestachelt. Gemeint war damals seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton, der er kriminelle Machenschaften andichtete. Trump behauptete später, er habe die Menge nicht angestachelt, sondern im Gegenteil versucht, sie zu beschwichtigen. Doch ein Video der Veranstaltung zeigt das Gegenteil.

Die Reaktion auf die aktuellen Äußerungen kam außerhalb des liberalen Amerikas etwas verzögert. Am deutlichsten noch, wenn auch mit der ihrem Amt angemessenen Diplomatie, äußerte sich Merkel. In ihrer alljährlichen Pressekonferenz vor dem Abschied in den Sommerurlaub distanzierte sie sich "entschieden" von der Geisteshaltung, die Trumps Äußerungen innewohnt. Weil das Zusammenleben unterschiedlicher Menschen nach ihrem Verständnis immer die Stärke Amerikas ausgemacht habe, konterkarierten die Äußerungen des Präsidenten ebendiese Stärke. Michelle Obama wählte ähnliche Worte.

Toleranz, Freiheit, und Offenheit hält auch Kaeser für die wichtigsten Elemente, die die Stärke der amerikanischen Gesellschaft ausmachen. "Das war America Great at work".