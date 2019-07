Pleitestaat Simbabwe Kein Geld mehr, aber jede Menge Elefanten

In Simbabwe gibt es derzeit von vielem zu wenig. Nur eines gibt es laut der Regierung "im Überfluss": Elefanten. Und die will das Land im Süden Afrikas nun zu Geld machen.

Es gebe "keinen vorbestimmten Markt für Elefantenverkäufe", sagte Umweltministerin Prisca Mupfumira unlängst am Rand einer Artenschutzkonferenz laut "Bloomberg News". "Wir sind jedem gegenüber aufgeschlossen, der unsere Wildtiere haben möchte."

Offiziell heißt es, mit dem Verkauf der Dickhäuter sollten Konflikte zwischen den Tieren und Farmern befriedet werden. Allerdings hätte der Elefantenvertrieb einen willkommenen Nebeneffekt: Die Elefanten wären eine Einnahmequelle, denn der Regierung in Harare fehlt es chronisch an harter, ausländischer Währung.

US-Dollar als Zahlungsmittel jetzt verboten

Simbabwe wurde bis 2017 von Diktator Robert Mugabe regiert - und ruiniert. Durch Korruption und Misswirtschaft lag das Land am Boden, also warf der Machthaber die Druckerpressen an und stellte Geld her, wenn Simbabwe welches brauchte. 2008 brach der Simbabwe-Dollar unter einer Hyperinflation zusammen.

Seitdem galt erst nur der US-Dollar, dann auch der chinesische Yuan als legales Zahlungsmittel. 2015 wurde der alte Simbabwe-Dollar, der zuletzt in Werten von bis zu 100 Billionen ausgegeben wurde, offiziell abgeschafft. Es kam: eine Währung nur für den elektronischen Zahlungsverkehr, der Real-Time Gross Settlement Dollar, kurz RTGS-Dollar.

AP Echt: 100-Billionen-Dollar-Schein (2010)

Von dem sagte die Regierung des greisen Machthabers, er sei eine Art Schuldschein des Staates, Tauschrate zum US-Dollar angeblich: eins zu eins. Ausgeteilt wurden dafür auch Bond-Notes und Bond-Coins.

Gestimmt hat das nie, der Schwarzmarktwert der Ersatzwährung verfiel - und im Oktober 2017 räumte das auch Mugabes autokratischer Nachfolger Emmerson Mnangagwa ein und erlaubte, dass bei Banken US-Dollar und RTGS-Dollar in unterschiedlichen Systemen verbucht wurden.

Siphiwe Sibeko/ REUTERS Neuer Mann, alte Geldpolitik: Emmerson Mnangagwa

Seitdem ist amtlich, wie wenig US-Dollar im Land überhaupt vorrätig sind. Einige Produzenten alltäglicher Lebensmittel konnten Anfang 2019 keine Rohstoffe mehr kaufen und mussten ihre Produktion aussetzen. Im Februar dann wertete die Zentralbank den im Volksmund "Zollar" genannten RTGS-Dollar um 60 Prozent ab.

Eigentlich waren die Simbabwer mit ausländischen Währungen bislang leidlich gut gefahren, doch Ende Juni machte Harare gänzlich Schluss damit: Seither ist es illegal, wenn Händler ihre Waren für ausländisches Geld verkaufen. Am 24. Juni wurde der RTGS-Dollar auch offiziell in Simbabwe-Dollar umbenannt. Dieses nunmehr einzige offizielle Zahlungsmittel hat jedoch zwischen Februar und Mitte Juni rund 150 Prozent an Wert verloren.

"Meine Samstage verbringe ich auf der Suche nach Benzin"

"Bislang konnten sich Lebensmittelhändler daran halten, was ihre Güter in US-Dollar wert waren. Das ist vorbei. Jetzt erfinden sie absurd hohe Preise", sagt Tatira Zwinoira, Wirtschaftsjournalist in Harare, dem SPIEGEL. Ohne eine Bindung an den US-Dollar vertraue niemand der Landeswährung. Zu gut erinnern sich alle an den dramatischen Verfall während der Hyperinflation von 2008.

Preise für Grundnahrungsmittel hätten sich in den zwei Wochen seit der Abschaffung ausländischer Währungen verdoppelt, wenn es sie überhaupt zu kaufen gebe, sagt Zwinoira. "Die Regale für Brot oder Bratöl sind immer wieder leer. Meine Samstage verbringe ich auf der Suche nach Benzin."

AARON UFUMELI/EPA-EFE/REX Ein Ladenbesitzer beäugt das einzig legale Zahlungsmittel skeptisch

Treibstoff ist staatlich subventioniert, der Preis festgeschrieben. Doch auch im Tankstellengeschäft fehlt es an harter, ausländischer Währung, um im Ausland einzukaufen. Anfang 2019 drosselte die Regierung über eine Preiserhöhung von 150 Prozent die Nachfrage nach Treibstoff. Gewaltsame Proteste, die blutig niedergeschlagen wurden, folgten.

Droht jetzt eine Hungersnot?

Angespannt war die Nahrungsversorgung in Simbabwe bereits wegen ausgebliebener Regenfälle, die Maisernte liegt 40 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. Und jetzt schlagen auch noch die dramatische Inflation und das Verbot des US-Dollar zu Buche. Die Teuerung schnellte von 75 Prozent im April auf 100 Prozent im Mai nach oben. Neben Ernteausfällen weist das Hungerfrühwarnsystem mehrerer US-Hilfsorganisationen auf die katastrophale Wirtschaftsentwicklung hin.

War die Hungerwarnstufe im Umland der Hauptstadt bislang nur gelb, also angespannt, wird sie im Oktober trotz geplanter Hilfslieferungen orange, das steht für: Krise. Jeder fünfte Haushalt wird Vieh oder Land verkaufen müssen, um die allernötigsten Nahrungsmittel zu beschaffen. Simbabwe lebt dann von Reserven.

Und die sind - anders als mutmaßlich bei Elefanten oder nationalem Geld, das man nach Belieben drucken kann - überall sehr rar.