Sizilien Die gute Nonne vom Straßenstrich SS385

Viele geflüchtete Frauen aus Nigeria landen in Europa in den Fängen von Menschenhändlern und in der Prostitution. In Sizilien ist eine Straße zum Symbol der Sklaverei geworden - eine unerschrockene Nonne mischt sich ein.

Aus Sizilien berichten Maria Stöhr und Maria Feck (Fotos)