Medienbericht Witwe des früheren serbischen Präsidenten Milosevic gestorben

Die Witwe des früheren serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic, Mirjana ("Mira") Markovic, ist einem Bericht der serbischen Tageszeitung "Politika" zufolge gestorben. Die Zeitung berief sich auf einen engen Freund der Familie. Auch die staatliche Nachrichtenagentur Tanjug vermeldete den Tod der 76-Jährigen unter Hinweis auf andere Quellen. Markovic starb demnach in Moskau, wo sie seit 2003 lebte.

Slobodan Milosevic war 2006 verstorben. Er und seine Frau werden für viele unaufgeklärte politische Morde ebenso verantwortlich gemacht wie für die Verelendung breiter Volksschichten. Die Sozialistische Partei SPS, die Milosevic einst führte, kondolierte der Familie.

Der 1941 geborene Milosevic bestimmte als starker Mann von 1986 bis zu seinem Sturz im Jahr 2000 die Geschicke seiner Heimat Serbien. Als kommunistischer, dann sozialistischer und schließlich nationalistischer Spitzenpolitiker wollte er ein Großserbien mit kriegerischen Mitteln schaffen. Der einstige jugoslawische und serbische Präsident wird für die Kriege in Kroatien, Bosnien und dem Kosovo (1991-1999) verantwortlich gemacht. Der Vielvölkerstaat Jugoslawien zerbrach darüber. Zwar wurde Milosevics ein Jahr nach dem Volksaufstand gegen ihn an das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ausgeliefert, doch starb er 2006 ohne Urteil in seiner Zelle an einem Herzinfarkt.

Milosevics Ehefrau galt als große Stütze des Machthabers. Sie zog als kommunistische Universitätsprofessorin in kritischen Momenten seiner Karriere die Fäden im Hintergrund. Markovic und Milosevic waren in der serbischen Provinzstadt Pozarevac geboren worden. Das Paar hatte zwei Kinder, Markovic hinterlässt Tochter Marija und Sohn Marko.