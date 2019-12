Journalistenmord in der Slowakei Kronzeuge im Fall Kuciak zu 15 Jahren Haft verurteilt

Der Doppelmord an dem Journalisten Ján Kuciak und dessen Lebensgefährtin erschütterte 2017 die Slowakei und löste eine politische Krise in dem Land aus. Vor etwa zwei Wochen hat der Prozess gegen die Täter und Hintermänner begonnen. Nun ist ein erstes Urteil gefallen.

Ein Kronzeuge habe eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft unterzeichnet und sei zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, berichtete die slowakische Agentur TASR. Dem Mann wird zur Last gelegt, den Mordauftrag gegen Bezahlung an die mutmaßlichen Auftragskiller vermittelt zu haben.

Kronzeugen treten gegen Zusicherung einer milderen Strafe als Zeugen in einem Prozess über eine Straftat auf, an der sie selbst beteiligt waren. Das Spezialgericht in Pezinok nördlich der Hauptstadt Bratislava erhöhte die Strafe im konkreten Fall zwar von den zunächst vereinbarten 10 Jahren auf 15 Jahre. Ohne die Kronzeugenregelung hätte der Mann aber mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen müssen.

Der Journalist Ján Kuciak war im Februar 2018 mit seiner Freundin Martína Kusnírová tot in seinem Haus in einem Vorort von Bratislava aufgefunden worden. Beide wurden erschossen. Der 27 Jahre alte Reporter hatte zu Verbindungen zwischen Mafia und Politik in der Slowakei recherchiert.

Angehörige und Freunde der Opfer waren lange davon überzeugt, dass der Fall wohl nie aufgeklärt wird. Doch sie wurden überrascht. Ermittler nahmen die mutmaßlichen Täter und ihre Komplizen fest.

Umstrittener Geschäftsmann soll Auftraggeber sein

Der 42 Jahre alte Verurteilte hatte mit den Ermittlern bei der Aufklärung des Doppelmordes zusammengearbeitet. Die Hauptverhandlung gegen die vier weiteren Angeklagten in dem Fall ist für Anfang Januar geplant.

Als Auftraggeber des Mordes wurde der slowakische Geschäftsmann und Multimillionär Marian Kocner angeklagt. Kuciak hatte sich auch mit den Geschäften von Kocners zahlreichen Unternehmen befasst.

Der Mord an dem Journalisten und die posthume Veröffentlichung seines Artikels hatten Massendemonstrationen gegen die Regierung ausgelöst und schließlich zum Rücktritt von Ministerpräsident Robert Fico geführt. Seine Nachfolge trat im März 2018 Peter Pellegrini an. Seit März 2019 ist die Rechtsanwältin und Anti-Korruptions-Aktivistin Zuzana Caputova Präsidentin der Slowakei.