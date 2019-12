Prozess wegen Journalistenmords in der Slowakei Im Namen des Volkes

Lange Zeit waren viele Familienangehörige Jan Kuciaks, Freunde, Kollegen und ein großer Teil der Öffentlichkeit überzeugt: Der Mord an dem slowakischen Investigativjournalisten und seiner Verlobten Martina Kusnirova, begangen am 21. Februar 2018, wird wohl niemals aufgeklärt, geschweige denn vor Gericht verhandelt. Zu wenig Vertrauen hatten die meisten Menschen in der Slowakei in Staat und Justiz.

Doch in diesem Fall wurden sie überrascht. Ermittler nahmen die mutmaßlichen Täter und ihre Komplizen fest, später identifizierten sie auch den mutmaßlichen Auftraggeber. Gegen die mutmaßlichen Täter und Hintermänner beginnt nun am Donnerstag der Prozess. Verhandelt wird vor einem Sondergericht in der Kleinstadt Pezinok nördlich der slowakischen Hauptstadt Bratislava.

Es wird wohl einer der wichtigsten Prozesse in der Geschichte der seit 1993 unabhängigen Slowakei. Denn der Doppelmord hat das Land zutiefst erschüttert und eine politische Krise ausgelöst, deren Folgen bis heute nachwirken.

"Ich bin froh und habe große Erwartungen an das Verfahren", sagt der Journalist Peter Bardy dem SPIEGEL. Er ist Chefredakteur des Portals Aktuality.sk, bei dem Kuciak arbeitete. "Jan war mein Freund, und ich wollte mir einfach nicht vorstellen, dass man seine Mörder nicht findet und nicht vor Gericht bringt." Der Journalist Arpad Soltesz, der das "Investigativzentrum Jan Kuciak" (ICJK) leitet, sagt dem SPIEGEL: "Es kommt mir fast vor wie ein Wunder. Polizei und Staatsanwaltschaft haben wirklich hervorragende Arbeit geleistet."

Dass es zum Prozess kommt, liegt nach Ansicht von Soltesz vor allem an den monatelangen zivilen Protesten nach dem Mord. Regierungspolitiker und hohe Beamte aus dem Polizei- und Justizapparat hätten es wegen des außerordentlich hohen öffentlichen Drucks anders als sonst üblich nicht gewagt, Ermittlungen zu behindern und Gerichtsverfahren abzuwürgen.

Der Prozess ist ein wichtiges Signal an die Öffentlichkeit

Als mutmaßliche Mörder sind die ehemaligen Berufssoldaten Miroslav Marcek und Tomas Szabo angeklagt, als Komplizen und Mittelsleute die Geschäftsfrau Alena Zsuzsova und ihr Vertrauter Zoltan Andrusko. Zsuzsova soll für den Mord 70.000 Euro bezahlt haben, Andrusko der Kontaktmann zu den Mördern gewesen sein.

Er kooperierte als Einziger fast von Anfang an mit der Polizei und legte frühzeitig ein Geständnis ab. Das könnte sich bei einer Verurteilung strafmildernd auswirken. Seine Kooperation erleichterte es den Ermittlern, die Mordtat zu rekonstruieren. Die Beweislage gegen diese vier Angeklagten ist erdrückend.

AFP Angeklagter Kocner: Von Mal zu Mal kommt Schlimmeres ans Licht

Zentrale Figur des Verfahrens ist hingegen der fünfte Angeklagte: der Unternehmer Marian Kocner, 56, mutmaßlich der Auftraggeber des Mords. Er machte in der Slowakei viele Jahre lang immer wieder Schlagzeilen mit dubiosen Geschäften. Kocner gilt im Land als Inbegriff der organisierten Kriminalität mit vielfältigen Verbindungen in die Justiz und hohe Politik.

Der Unternehmer gehörte schon unmittelbar nach dem Doppelmord zum Kreis der Verdächtigen - er hatte Kuciak wegen dessen Investigativrecherchen über Kocners Geschäfte in den Monaten vor dem Mord mehrfach verbal bedroht. Kocner sitzt seit Juni 2018 wegen des Verdachts auf Betrug, Dokumentenfälschung und Steuerhinterziehung in Untersuchungshaft, der Prozess gegen ihn in dieser Sache läuft bereits. Auf seine Spur als mutmaßlicher Auftraggeber des Mords kamen Ermittler unter anderem durch die Entschlüsselung Tausender Botschaften der Kommunikations-App Threema auf seinem konfiszierten Smartphone.

Vor allem wegen Kocner sei der Prozess so wichtig, sagt der slowakische Politologe Grigorij Meseznikov dem SPIEGEL. "Es geht um ein sehr wichtiges Signal an die Öffentlichkeit, damit die Menschen das Vertrauen in die staatlichen Institutionen zurückgewinnen."

"Unser Land braucht einen radikalen Wandel"

Denn paradoxerweise erschütterten ausgerechnet die erfolgreichen Ermittlungen gegen Kocner das Vertrauen der Öffentlichkeit in den vergangenen Monaten noch mehr. Slowakische Medien veröffentlichen seit August dieses Jahres immer wieder Abschriften von Kocners entschlüsselten Threema-Botschaften. Dabei kommt von Mal zu Mal Schlimmeres ans Licht.

Der Geschäftsmann kontrollierte und bestach demnach Politiker, hohe Beamte aus Regierung und Polizei, Richter, Staatsanwälte, Journalisten und Geheimdienstmitarbeiter. Sie alle deckten seine Betrügereien und vertuschten Ermittlungen gegen ihn. Der bisher beängstigendste Fall dokumentiert, wie Kocner zusammen mit dem von 2004 bis 2011 amtierenden Generalstaatsanwalt Dobroslav Trnka Erpressungen plant, in dessen Büro eine versteckte Kamera installiert und ihm dabei Anweisungen erteilt.

"Unser Land braucht einen radikalen Wandel, um wieder demokratischer zu werden", sagt Politologe Meseznikov. "Ich hoffe, er wird durch die Parlamentswahl im Februar kommenden Jahres eingeleitet." Schnelle Besserung sieht er jedoch nicht. Selbst mit Parteien an der Macht, die für eine Demokratisierung der Slowakei eintreten, werde der Wandel Jahre dauern.