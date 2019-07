Koalitionsverhandlungen in Spanien geplatzt Adiós, Zukunft

"Die Zukunft hat gewonnen, die Vergangenheit hat verloren", rief Pedro Sánchez im Moment seines größten Triumphes seinen Anhängern entgegen. Es war am 30. April, in einer denkwürdigen Wahlnacht. Erstmals seit elf Jahren hatte Spaniens Premier Sánchez die sozialistische Partei (PSOE) wieder zur stärksten Kraft im Parlament gemacht - und das mit großem Abstand. Alles schien auf seine Wiederwahl hinauszulaufen.

Doch nun holt die Vergangenheit Spanien wieder ein. Es ist eine Vergangenheit ständiger politischer Pattsituationen, in denen weder die gemäßigte Linke noch die gemäßigte Rechte nachhaltige stabile Mehrheiten zustande kriegen. Die von Politikern, die partout nicht miteinander koalieren können oder es nicht wollen. Am Ende gibt es dann immer wieder Neuwahlen - auf die dann die nächste Blockade folgt.

Jetzt steuert Spaniens Politik wieder auf diese Spirale zu. Diesen Montag sind die Koalitionsverhandlungen zwischen der PSOE und der linksalternativen Unidas Podemos gescheitert. Sánchez persönlich hat den Abbruch verkündet. Er trägt Mitschuld daran, dass es soweit gekommen ist.

Kooperation statt Koalition

Kurz nach seinem Wahlsieg hatte der Regierungschef überraschend angekündigt, er wolle nicht zusammen mit Podemos in ein Kabinett gehen. Sondern lieber wie bisher eine Minderheitsregierung bilden, gemeinsam mit Podemos ein Programm abstimmen - und sich dafür von den Linksalternativen sowie kleineren Regionalparteien zum Premier wählen lassen. Kooperation statt Koalition - so lautete die Formel der PSOE.

Später stellte Sánchez Podemos in Aussicht, womöglich einige unbedeutendere Ministerien mit Experten besetzen zu dürfen. Aber den Parteigranden der Linkspopulisten - allen voran dem umstrittenen Partei-Chef Pablo Iglesias - wollte er partout kein hohes Regierungsamt zugestehen. Die PSOE fürchte, sich durch solch ein Bündnisses mit Linksaußen politisch angreifbar zu machen, erläutert Guillem Vidal, Politologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Podemos-Führer Iglesias hingegen beharrte auf Eintritt in die Regierung. Und startete schließlich eine ungewöhnliche Aktion: Um sich Rückendeckung zu verschaffen, rief er mitten in den Verhandlungen die eigene Parteibasis zu einer Abstimmung über die Frage auf, ob Podemos am Koalitionsanspruch festhalten solle. "Ein rein politisches Manöver" sei dieses Referendum gewesen, meint Politologe Vidal, der selbst Spanier ist. Sánchez wirft Iglesias nun vor, die Verhandlungen angesichts der Basisbefragung gestoppt zu haben. Er nennt Iglesias' Aktion eine "Maskerade".

Weit entfernt von der Wiederwahl

Von einer Mehrheit im Parlament für seine eigene Wiederwahl ist der Premierminister nun weit entfernt. Die PSOE verfügt im Abgeordnetenhaus über 123 von 350 Sitzen. Zusammen mit den 42 Mandaten von Podemos und den Stimmen mehrerer kleiner Regionalparteien aus dem Baskenland und Kantabrien hätte es für Sánchez eventuell reichen können. So aber ist sicher: Beim ersten Wahlgang am Dienstag in einer Woche wird er die geforderte absolute Mehrheit der Stimmen verfehlen. Und vermutlich wird Sánchez auch bei Wahlgang Nummer zwei am darauffolgenden Donnerstag scheitern. Obwohl dann nur eine relative Mehrheit der Abgeordneten für ihn stimmen müsste.

Javier Soriano / AFP Jubel bei Anhängern der PSOE in der Wahlnacht im April

Viele in der PSOE hätten sich einen Pakt mit den rechtsliberalen Ciudadanos gewünscht. Letztere beschlossen 2016 schon mal ein 200-Punkte-Programm zur Regierungsbildung mit den Sozialisten. Damals waren die beiden Parteien zusammen noch weit entfernt von einer Mehrheit im Parlament. Heute hätten sie diese. Doch Ciudadanos-Chef Albert Rivera schließt nun eine Koalition mit der PSOE kategorisch aus: mit der Begründung, dass Sánchez mit den katalanischen Unabhängigkeitsparteien verhandele und so die Zerstörung Spaniens befördere. Die Ciudadanos haben ihre Ursprünge als Anti-Separatismus-Partei in Barcelona.

Rivera will selbst an die Macht: nicht als Juniorpartner der PSOE, sondern als stärkste Kraft in einem Mitte-Rechtsblock mit der konservativen Volkspartei - und notfalls wohl auch mit Unterstützung der rechtsextremen Partei Vox, mit deren Chef Rivera bereits für ein gemeinsames Foto posierte. Diese Annäherung an Rechtsaußen sorgt für heftigen parteiinternen Streit. Aber klar ist: die Ciudadanos werden Sánchez in der kommenden Woche nicht ins Amt hieven. "Ich bezweifle stark", sagt Politologe Vidal, "dass Sánchez in der kommenden Woche eine Mehrheit kriegt."

Neuwahlen kämen Sánchez nicht ungelegen

Wenn es Sánchez nicht schafft, hat er nochmal zwei Monate Zeit. Scheitert er dann wieder, gibt es Neuwahlen, mutmaßlich im November. Die kämen dem Premier gar nicht mal unrecht. Er bliebe bis dahin im Amt. Und laut aktuellen Umfragen würde seine eigene Partei beim nächsten Urnengang ihren Stimmenanteil nochmals ausbauen - vor allem auf Kosten von Podemos.

Doch für eine Mehrheit der Mandate würde es für die Sozialisten noch lange nicht reichen. Ebenso wenig für die politische Rechte. Nach heutigem Stand würden die Neuwahlen im Großen und Ganzen dasselbe Resultat erbringen wie die vergangenen drei Urnengänge der Jahre 2015, 2016 und 2019. Ergo: ein Patt. Spanien wäre abermals politisch gespalten. Und der Kreislauf ginge wieder von vorne los.