Regierungskrise Spaniens Linke verliert, auch wenn sie gewinnt

Um einen Pakt zu schließen, "muss man nachgeben". Das hat am Donnerstag Joan Baldoví, der Sprecher einer linken Regionalpartei aus Valencia gesagt, die ausgerechnet "Compromís" heißt.

Das war im Madrider Parlament, direkt vor dem zweiten Wahlgang, in dem der Sozialist Pedro Sánchez als Ministerpräsident bestätigt werden wollte. Doch weil der Kompromiss zwischen der Sozialistischen Arbeiterpartei PSOE und den Linkspopulisten von Unidas Podemos (UP) nicht zustande kam, scheiterte Pedro Sánchez erneut: Die dringend benötigten Stimmen der 42 UP-Leute fehlten ihm. So überwog das Nein von Konservativen, Liberalen, Ultrarechten von Vox und dazu einiger katalanischer Unabhängigkeitsbefürworter.

Sie hätten Geschichte schreiben können. Erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 hätte eine Koalition die spanische Regierung gebildet. Denn bisher hatten sich meist die konservative Volkspartei PP und die PSOE an der Regierung abgewechselt - wenn nötig mit Unterstützung der gemäßigten Nationalisten in Katalonien und dem Baskenland, doch stets ohne Aufnahme ins Kabinett. Wegen des Erfolgs zweier neuer Parteien, Podemos und Ciudadanos, gelangten seit Dezember 2015 nur noch Minderheitsregierungen an die Macht.

Auch Pedro Sánchez hat bei der Parlamentswahl Ende April zwar die meisten Sitze, aber keine absolute Mehrheit errungen. Mit dem UP-Chef Pablo Iglesias hatte er schon im vergangenen Herbst einen Plan für den Staatshaushalt ausgehandelt. Es schien klar, dass der Linkspopulist, der starke Verluste eingefahren hatte, eine Regierung des Sozialisten ermöglichen würde - so wie das die äußerste Linke in Portugal erfolgreich tut.

Theatralischer Auftritt auf der Parlamentstribüne

Und nicht einmal das hätte ausgereicht. Um erst einmal Ministerpräsident zu werden, musste Sánchez genügend politische Gegner dazu bringen, sich zumindest zu enthalten. Er wollte nicht von den Katalanen abhängig sein, die den Staat 2017 mit einem von der Verfassung verbotenen Unabhängigkeitsreferendum herausgefordert hatten. Deshalb hatte er zunächst an die PP und die Liberalen von Ciudadanos appelliert, seine Regierungsbildung nicht zu blockieren.

BALLESTEROS/EPA-EFE/REX Pablo Iglesias

Das sei der Grund, sagte jedenfalls Sánchez am Donnerstag, warum er sich erst in der vorigen Woche intensiv auf die Forderungen von Iglesias eingelassen hatte, mit UP eine Regierungskoalition zu schmieden. Der Linkspopulist mit dem Pferdeschwanz hatte da schon gedroht, Sánchez durchfallen zu lassen. Wie schon einmal, als der Sozialist im Frühjahr 2016 vom König mit der Regierungsbildung beauftragt war. Damals hatte Iglesias eine Wahlwiederholung erzwungen in der Hoffnung, die PSOE zu überholen.

Sánchez muss sich jetzt vorwerfen lassen, sich nur halbherzig und zu spät um einen Koalitionsvertrag mit den Linkspopulisten bemüht zu haben. Programmatisch habe es kaum Divergenzen gegeben. Aber Iglesias hatte mit Maximalforderungen weiter Vertrauen zerstört. Zunächst für sich, schließlich für seine Lebensgefährtin und Fraktionssprecherin der UP, Irene Montero, hatte er einen Posten als stellvertretender Premier gefordert. Dazu fünf Schlüssel-Ministerien mit weitreichenden Kompetenzen.

Iglesias habe 80 Prozent der Staatsausgaben kontrollieren wollen, beklagte sich Sánchez gestern. Er könne das Steuergeld der Spanier jedoch nur "kompetenten Personen anvertrauen". Auch noch das letzte Angebot der PSOE-Verhandlungsführer, Montero zur Vize-Ministerpräsidentin zu machen und ihr die sozialen Ressorts zu überlassen, dazu drei Ministerien für ihre Kollegen - Gesundheit, Wohnungsbau und Gleichstellung - lehnte die UP als "rein dekorativ" ab. Mit einem dramatischen Showeffekt verzichtete der Linkspopulist von der Parlamentstribüne herab wenige Minuten vor der Abstimmung auf das geforderte Arbeitsministerium. Man wolle sich stattdessen begnügen mit der Verwaltung des Fonds für Beschäftigungsprogramme von Arbeitslosen.

Acht Wochen Zeit bleiben Sánchez und Iglesias

Die sozialistische Regierung brauche loyale Partner, und nicht Wächter über die Essenz der Linken, quasi eine Parallelregierung, stellte Sánchez klar. Iglesias hatte ihm gedroht, ohne UP könne er nie wieder Ministerpräsident werden. Das wolle er auch nicht zu dem Preis, auf seine Überzeugungen zu verzichten, sagte der Sozialist und rief verbittert aus: "Wozu ist eine Linke gut, die verliert, auch wenn sie gewinnt."

So stehen die Zeichen schlecht, dass sich die beiden Parteichefs trotz des gegenseitigen Misstrauens in den kommenden acht Wochen noch einigen. Bis zum 23. September könnte König Felipe VI. erneut einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Doch den wird Sánchez nur erhalten, wenn er sich bis dahin genügend Unterstützung für sein Regierungsprogramm erarbeitet hat. Der September aber ist kein günstiger Monat. Denn nach der Sommerpause werden die Urteile im Prozess gegen katalanische Spitzenpolitiker wegen des Unabhängigkeitsreferendums erwartet. Sollten diese wegen "Rebellion" zu hohen Haftstrafen verurteilt werden, dürfte das die Unabhängigkeitsparteien gegen Sánchez mobilisieren.

Darum könnte es sein, dass die Spanier im November zum vierten Mal seit 2015 ein neues Parlament wählen müssen. Wenn Sánchez und Iglesias keinen Kompromiss zustande bringen, so warnte am Donnerstag der Compromís-Sprecher Baldoví, würden die enttäuschten Linken sie abstrafen. Das nütze den drei rechten Parteien. Umfragen deuten darauf hin, dass auch bei Neuwahlen keine klaren Mehrheitsverhältnisse zu erwarten sind.