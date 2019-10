"Rebellen"-Prozess in Spanien Katalanischen Separatisten drohen hohe Haftstrafen

Bis zu 15 Jahre Gefängnis soll es für die katalanischen Separatistenführer geben, die derzeit in Spanien vor dem Obersten Gerichtshof stehen. Das Urteil werde am Montag erwartet, heißt es in Medienberichten.