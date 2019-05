Bürgermeisterin Manuela Carmena Madrids beliebte Großmutter

Wenn Manuela Carmena, Bürgermeisterin von Madrid, 75 Jahre alt, wie an diesem Maitag auf einem Stadtfest auftaucht, bildet sich schnell eine Menschentraube um sie herum. "Guapa! Guapa!", rufen die Leute. "Du Schöne!" Sie greifen nach ihr, lassen sich von ihr betätscheln.

Seit vier Jahren regiert Carmena die spanische Hauptstadt. Ihre Beliebtheit ist ungebrochen. Und doch muss sie bei den Wahlen am Sonntag um den erneuten Einzug ins Rathaus bangen. Ihre neu gegründete, linke Bewegung "Más Madrid" (Mehr Madrid) liegt unterstützt von den Sozialisten nur knapp vor dem Mitte-Rechts Bündnis aus der konservativen Volkspartei, den liberalen "Ciudadanos" und den Ultranationalisten von "Vox".

Carmena hat einen unkonventionellen Wahlkampf geführt. Sie hat Anhänger gebeten, Wahltransparente auf Balkonen zu befestigen, da ihrer erst kürzlich entstandenen Formation Werbung verboten ist. Sie feierte auf LGTBI-Partys und versammelte junge Mitstreiter um sich. Ihre Gegner versuchten, sie als "senil" zu diskreditieren. Carmena antwortete salopp, sie sei stolz auf ihr Alter. Mit ihrer Erfahrung könne sie die Gesellschaft bereichern.

Die Regierungsbilanz der Bürgermeisterin kann sich sehen lassen: Carmena hat das Rathaus geöffnet, die Madrilenen können mitbestimmen, für welche Projekte ein Teil des Budgets ausgegeben werden soll. Sie telefoniert häufig selbst mit Anrufern, um Kritiker zu überzeugen. Sie hat Radwege anlegen und Bürgersteige verbreitern lassen. Seit Carmena mit ihrem Projekt "Madrid Central" das historische Zentrum für den Individualverkehr sperren ließ, atmen die Madrilenen bessere Luft, benutzen häufiger öffentliche Verkehrsmittel und Leihräder. Carmena selbst nimmt die U-Bahn oder den Bus zur Arbeit, dabei kommt sie mit den Bürgern ins Gespräch. Der Dienstwagen bleibt meist in der Garage, denn zu Terminen geht die Bürgermeisterin gern zu Fuß. Oft hebt sie Kippen und Plastikmüll auf, entsorgt den Abfall in den Mülleimern. Durch ihr Beispiel hofft sie, die Hauptstädter zu mehr Rücksicht auf die Umwelt zu erziehen.

In die Lokalpolitik, so hat Carmena schon ein Jahr nach ihrem Amtsantritt in ihrem bescheiden möblierten Arbeitszimmer im Rathaus an der Plaza Cibeles erzählt, sei sie zufällig reingerutscht. "Ich wollte ja nicht mehr Karriere machen, sondern dieser Gruppe junger, vernünftiger Leute helfen", sagte sie.

"Wenn ich nicht hübsch bin, werde ich mutig sein"

Carmena ist mit zwei Schwestern während der Franco-Diktator in Madrid aufgewachsen, ihr Vater führte einen Hemdenladen, die Mutter war Kassiererin. Als Schulmädchen, erinnerte sich Carmena unlängst bei einem Frühstück, habe sie im Krippenspiel immer eine Schäferin darstellen müssen. Da habe sie beschlossen, "wenn ich nicht hübsch bin, werde ich mutig sein".

Und Mut bewies sie schon nach dem Jura-Examen: sie trat in die damals verbotene Kommunistische Partei ein. Sie verteidigte vor Gericht Arbeiter, die vom Regime verfolgt wurden. 1977, gut ein Jahr nach Francos Tod, entkam sie nur durch Zufall einem Attentat von Rechtsextremisten auf ihre Kanzlei. Fünf Kollegen starben. Bei den ersten freien Parlamentswahlen fünf Monate später ließ sie sich für die PCE aufstellen, erhielt aber keinen Sitz.

Getty Images Manuela Carmena 2015: Zufällig in die Lokalpolitik reingerutscht

Carmena gab 1981 ihr Parteibuch ab und wurde Richterin. Sie gründete den progressiven Berufs-Verein "Richter für die Demokratie". Nachdem sie 2010 in Rente gegangen war, wurde sie vom baskischen Ministerpräsidenten beauftragt, Opfer der Terrororganisation Eta sowie von Polizeigewalt zu betreuen. So wurde die linke Juristin zum Symbol für den Kampf gegen die Diktatur und den Aufbau eines demokratischen Spaniens. Ihr Sohn vermittelte ihr den Kontakt zu der Gruppe um Pablo Iglesias, Chef der linken Protest-Partei Podemos, die sie 2015 ins Rennen um das Bürgermeisteramt schickte. Der Großmutter gelang es, nach 25 Jahren Volkspartei-Herrschaft, wieder progressive Ideen in die Hauptstadt zu tragen.

Am Ende einer zweiten Amtszeit wäre sie 80 Jahre alt

Carmena sagte damals, sie glaube nicht an Wahlversprechen, wichtig seien ihr langfristige strategische Ziele. Es gehe darum, "Madrid gut zu managen". Das hat sie ihrem jungen Team aus der Bürgerbewegung beigebracht. Fehler hat sie eingestanden und um Entschuldigung gebeten. Den Hauptstädtern hat sie jetzt im Wahlkampf Rechenschaft darüber abgelegt, wofür die Steuergelder ausgegeben wurden.

Carmena hat die Schulden, die sie von ihren Vorgängern erbte, um mehr als die Hälfte gesenkt. Durch Gespräche mit Banken und Sparkassen verhinderte sie Zwangsräumungen von Familien, wenn die ihre Wohnungs-Kredite nicht mehr bedienen konnten. Aber die Bürgermeisterin gesteht ein, dass viele erschwingliche Mietwohnungen fehlen. Bevor sie das Rathaus übernahm, hatte die Stadt ihre Sozialwohnungen zuweilen unter Preis an internationale Fonds verkauft, Carmena hat den sozialen Wohnungsbau wieder in Gang gesetzt. Sie hat Horte für Kinder aus armen Familien eingerichtet und dafür gesorgt, dass diese in den Kantinen drei kostenlose Mahlzeiten erhalten.

Das alles trägt dazu bei, dass eine Mehrheit der Madrilenen, selbst aus dem konservativen Lager, mit ihrer Bürgermeisterin zufrieden ist. Carmena wäre zum Ende einer zweiten Amtszeit fast 80 Jahre alt.