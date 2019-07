Abstimmung in Spaniens Parlament Erneute Schlappe für Sánchez

Spaniens amtierender Ministerpräsident Pedro Sánchez ist auch im zweiten Anlauf zur Regierungsbildung im Parlament gescheitert. Der Sozialist verfehlte die für die Bestätigung in seinem Amt erforderliche einfache Mehrheit.

Außer den 123 Abgeordneten seiner Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) stimmte in Madrid nur ein weiterer der insgesamt 350 Volksvertreter für Sánchez.

Sanchez hatte bereits vor der Abstimmung erklärt, dass er keine Einigung mit der linksgerichteten Podemos-Partei erzielt habe. Er wolle Ministerpräsident sein, aber nicht um jeden Preis. Im ersten Anlauf am Dienstag hatte Sanchez die absolute Mehrheit verfehlt. Im zweiten Wahlgang hätte die einfache Mehrheit gereicht.

Die PSOE von Sanchez und das linke Bündnis Unidas Podemos (UP) ringen seit Wochen um eine Einigung über eine mögliche Koalition. Immer wieder wurden die Gespräche unterbrochen. Bei der ersten Parlamentsabstimmung am Dienstag hatte UP sich enthalten und damit zur Niederlage von Sánchez beigetragen.

Die PSOE war aus der Wahl Ende April als Sieger hervorgegangen, hatte die absolute Mehrheit aber klar verfehlt. Sánchez war vor gut einem Jahr mit einem Misstrauensvotum in sein Amt gekommen. Er hat nun Zeit bis zum 23. September und muss entscheiden, ob er einen weiteren Versuch zur Regierungsbildung unternehmen will. Andernfalls könnten am 10. November Neuwahlen stattfinden. Es wäre die vierte Parlamentswahl in ebenso vielen Jahren.