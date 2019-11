Nach Spanien-Wahl Katalanische Separatisten blockieren Grenzübergang zu Frankreich

Spanien hat zum zweiten Mal in diesem Jahr gewählt, und erneut wurden dabei keine klaren Mehrheiten geschaffen. Von einer stabilen Regierung ist Madrid nun weit entfernt - und die Katalonienfrage spaltet das Land weiter. Am Tag nach der Wahl haben katalanische Separatisten an der Grenze zu Frankreich eine Verkehrsader blockiert.

Sie legten am Montag am Autobahn-Übergangspunkt La Jonquera den Verkehr lahm, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte. Rund 80 Personen seien auf beiden Seiten der Grenze an der Aktion beteiligt. Die zumeist über soziale Medien operierende Plattform "Demokratischer Tsunami" reklamierte die Aktion für sich.

Nach einem richterlichen Verbot spielen die Organisatoren der Plattform mit den Behörden Katz und Maus, indem sie ihre Internet-Adresse wechseln. Die Gruppe hatte bereits zuvor Massenproteste in Katalonien koordiniert - darunter am Flughafen Barcelona.

Ministerpräsident Sanchez verfehlt absolute Mehrheit

Im Wahlkampf in Spanien hatte der Umgang mit den Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien eine zentrale Rolle gespielt. In der Region war es zu teils gewaltsamen Protesten gekommen, nachdem Haftstrafen gegen Separatisten verhängt wurden.

Die sozialistische PSOE des amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez blieb bei den spanischen Parlamentswahlen zwar stärkste Kraft, verfehlte die absolute Mehrheit im 350 Mandate umfassenden Abgeordnetenhaus jedoch deutlich (Die Ergebnisse im Überblick finden Sie hier).

Wegen der zunehmenden Aufsplitterung und Polarisierung des Parteienspektrums gilt eine Regierungsbildung als sehr schwierig. Nationalisten aus Katalonien dürften im Parlament in Madrid als Mehrheitsbeschaffer ausfallen: Eine Kooperation mit ihnen gilt wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen der Region als politisch heikles Unterfangen. Die Lage wird durch die Tatsache erschwert, dass die Rechtspopulisten von Vox ihre Sitze mehr als verdoppeln konnten.

Bürgermeisterin von Barcelona für breite Front der Linken

Die linksgerichtete Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, hat sich nach der Parlamentsneuwahl in Spanien für die Bildung einer "breiten Front" linker Parteien zur Überwindung der politischen Blockade ausgesprochen. "Entweder die Linken bilden eine breite Front, oder wir fahren alle zur Hölle", schrieb die 45 Jahre alte Politikerin auf Twitter.