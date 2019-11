Parlamentswahlen in Spanien Patt-Matt

Immerhin hat der Premierminister erkannt, was grundlegend falsch läuft in seinem Land. "Wir müssen die Blockade beenden", forderte Pedro Sánchez unlängst in der letzten großen Wahldebatte. Diese Blockade sei "das grundlegende politische Problem Spaniens." Nach der Wahl müsse die Zeit der "Vorläufigkeit" enden. Dann brauche die Nation endlich eine handlungsfähige Regierung.

Aber die wird sie kaum kriegen. Auch wegen Pedro Sánchez.

Am Sonntag sollen die Spanier schon wieder ihr nationales Parlament wählen - zum vierten Mal in nicht einmal vier Jahren. Und alles deutet darauf hin, dass auch im vierten Versuch wieder ein Patt herauskommt.

Dass weder die links- noch die rechtsgerichteten Parteien eine Mehrheit der Sitze erringen. Dass die wechselseitige Blockade weitergeht - und mit ihr der politische Stillstand. Ausbaden werden es die Bürger. Aber diese Bürger können sich auch nicht entscheiden für eine der beiden Seiten:

Laut einer aktuellen Umfrage für die Zeitung "El País" wollen am Sonntag 44 Prozent der Wähler für Sánchez' Sozialdemokraten, die linksalternative Unidos Podemos oder die Podemos-Abspaltung Más País votieren.

Und 43 Prozent für eine der drei rechtsgerichteten Parteien.

Der Rest dürfte vor allem katalanische oder baskische Nationalisten wählen.

Bei der vergangenen Wahl im April lautete das Stimmenverhältnis Links gegen Rechts: 11,26 zu 11,21 Millionen. Bei den Sitzen im Parlament hatte die Linke ein deutlicheres Übergewicht. Weil die stärkste Partei im spanischen Wahlsystem oft überproportional viele Mandate kriegt.

"Unsere Gesellschaft ist sehr polarisiert"

Damals hatte Sánchez die Chance, eine Regierung zu bilden: zusammen mit den Linksalternativen, toleriert durch einige Regionalparteien. Aber er wollte keine Koalition mit Podemos. Und Podemos wollte ihn nur als Partner einer Koalition an die Macht hieven. Ergebnis: Neuwahlen.

"Unsere Gesellschaft ist sehr polarisiert", sagt der spanische Politologe Guillem Vidal vom Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. "Nur wenige Wähler wechseln zwischen den Blöcken hin und her." Und: Das Parteiensystems zersplittert noch rasanter als in anderen europäischen Ländern. 2008 räumten die Sozialdemokraten und die rechtskonservative Volkspartei PP zusammen noch 84 Prozent der Stimmen ab. Im April 2019 waren es nur noch 45 Prozent.

Eine der neuen Parteien hätte Spanien eine stabile Regierung bescheren können. Die "Bürgerpartei" Ciudadanos war einst als liberale, unabhängige Kraft angetreten. Unter Parteichef Albert Rivera, der selbst Premier werden will, hat sie sich vor einigen Monaten zum rechten Block geschlagen. Rivera ist jetzt eher bereit, mit den Rechtsradikalen zu paktieren als ein Bündnis mit den Sozialdemokraten einzugehen.

Nicht eine einzige Koalitionsregierung auf nationaler Ebene haben Spaniens Parteien hinbekommen: in mehr als 40 Jahren seit der Wiederherstellung der Demokratie.

"Misstrauen", "Langeweile", "Indifferenz"

Die Koalitions- und Kompromissunfähigkeit der Politiker frustriert die Bürger. Kürzlich fragte das Meinungsforschungsinstitut CIS, welche Gefühle Politik bei den Spaniern hervorruft. "Misstrauen" war die Top-Antwort mit 34 Prozent, danach "Langeweile" (16 Prozent) sowie "Indifferenz" (13 Prozent). Erst auf Rang vier kam "Interesse" (12 Prozent), dicht gefolgt von "Irritation".

Parteien in Spanien Partido Popular (PP) - "Volkspartei" Ausrichtung: konservativ, christdemokratisch

Vorsitzender: Pablo Casado Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - "Spanische Sozialistische Arbeiterpartei" Ausrichtung: sozialdemokratisch

Vorsitzender: Pedro Sánchez Pérez-Castejón Izquierda Unida (IU) - "Vereinigte Linke" Ausrichtung: linkssozialistischer Parteienverbund

Vorsitzender: Alberto Garzón Podemos - "Wir schaffen das" Ausrichtung: linkspopulistisch

Vorsitzender: Pablo Iglesias Turrión Unión Progreso y Democracia (UPyD) -"Union Fortschritt und Demokratie" Ausrichtung: zentristisch-liberal

Vorsitzender: Cristiano Brown Ciudadanos - Partido de la Ciudadania (C's) - "Bürger - Partei der Bürgerschaft" Ausrichtung: liberal

Vorsitzender: Albert Rivera Foro de Ciudadanos (FAC) - "Bürgerforum" Ausrichtung: konservativ

Vorsitzende: Cristina Coto VOX - "Stimme" Ausrichtung: rechtsradikal

Vorsitzende: Santiago Abascal

Schließlich macht sich der politische Stillstand auch im Lebensalltag der Menschen immer stärker bemerkbar. "Spanien hat eine Reihe ernsthafter Probleme", sagt der Madrider Politologe Pablo Simón. "Arbeitslosigkeit und Ungleichheit sind hoch, und es gibt große Defizite im Bildungssektor: mehr als eine Million junge Menschen haben die Schule ohne Abschluss verlassen."

Doch grundlegende Arbeitsmarkt- oder Bildungsreformen sind laut Simón kaum durchsetzbar ohne eine stabile Regierungsmehrheit. Und Sánchez hat mit seiner sozialdemokratischen Minderheitsregierung nur gut ein Drittel der Parlamentarier hinter sich.

"Wahlwiederholung demobilisiert die Wähler"

Nach Sonntag könnten es noch etwas weniger sein. "Die Wahlwiederholung demobilisiert die Wähler", sagt Simón. Viele Experten erwarten ein Absacken der Wahlbeteiligung; insbesondere Sympathisanten der Linken könnten daheim bleiben. Deutlich hinzugewinnen dürften hingegen laut den Umfragen die Rechtsradikalen. Die Vox-Partei profitiert von der Polarisierung durch den wieder aufgeflammten Katalonienkonflikt und vom politischen Vakuum in Madrid.

Sánchez wirbt bereits für das nächste Provisorium. Wenn das Parlament sich nach dem Wahltag nicht auf die Bildung einer Regierung einige, erklärte der Premier am Montag, dann solle es doch eine Regierung der Listen mit den meisten Stimmen akzeptieren. Selbst wenn Sánchez damit durchkäme, liefe es auf das gleiche wie bisher hinaus: eine sozialdemokratische Minderheitsregierung ohne Durchsetzungskraft, unfähig zu Reformen. Länger als ein paar Monate dürfte sie sich kaum halten.

Und dann gäbe es mal wieder Neuwahlen in Spanien.