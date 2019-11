Spaniens oberster Rechtsradikaler weiß genau, was die Gefolgschaft hören will. Wenn seine Partei Vox die Parlamentswahl an diesem Sonntag gewinne, verspricht Santiago Abascal wieder und wieder, dann werde er als erste Amtshandlung Quim Torra verhaften lassen, den Regierungschef von Katalonien. Parteien, die für die Unabhängigkeit der Region eintreten, will Abascal kurzerhand verbieten, wenn er das Sagen kriegt. Dass solche Maßnahmen gegen Prinzipien des Rechtsstaats verstoßen, ist dem 43-Jährigen einerlei.

Noch ist Abascal ja auch noch nicht an der Macht. Noch stellt Vox die fünftgrößte Fraktion im spanischen Parlament, mit 24 Mandaten. Aber nach der Wahl an diesem Sonntag werden mehr Ultrarechte ins Abgeordnetenhaus einziehen, voraussichtlich viel mehr. Bei den vierten Parlamentswahlen innerhalb von vier Jahren könnte Vox Spaniens drittstärkste politische Kraft werden. Bis zu 58 der 350 Sitze sagt ihr eine Umfrage vom Freitag voraus.

Es läuft, für Abascal und seine Partei. In den Umfragen geht es seit Wochen nach oben. Mehrere tausend Menschen kommen zu den großen Wahlkampfveranstaltungen. Seit dem Tod des Diktators Franco im Jahr 1975 hat in Spanien keine rechtsradikale Partei solchen Menschenmassen auf die Straße gebracht. Seine Fans beklatschen und bejubeln Abascal, wenn er gegen Abtreibung, Feminismus, gleichgeschlechtliche Ehen oder Einwanderer wettert. Oder wenn er von der "reconquista" schwärmt, der Vertreibung der Muslime im Mittelalter von der iberischen Halbinsel.

Die Parteien im Überblick PSOE (Sozialdemokraten)

Hat sich Pedro Sánchez verzockt? Der 47-Jährige ließ nach seinem Wahlsieg im April die Option fallen, zusammen mit Podemos und gestützt von einigen Regionalparteien vier Jahre lang Spanien zu regieren. Doch aus dem anvisierten Triumph bei den Neuwahlen wird wohl nichts. Die Sozialdemokraten müssen sich auf Stimmenverluste einstellen.

Ergebnis April 2019: 28,7 Prozent, 123 Sitze Unidos Podemos (Linksalternative)

Gerne hätte Podemos-Chef Pablo Iglesias, 41, sein Bündnis in Spaniens neue Regierung geführt – am liebsten mit seiner Partnerin Irene Montero als Vizepremierministerin. Der Plan scheiterte. Jetzt geht es für die Linksalternativen erstmal darum, möglichst kein Terrain einzubüßen. Nach einem innerparteilichen Streit und der Abspaltung von "Más País" müssen sie Verluste befürchten

Ergebnis April 2019: 14,3 Prozent, 42 Sitze Más País (Linksalternative)

"Die enttäuschten Progressiven auffangen" ist das erklärte Wahlziel von Íñigo Errejón. Er war einst bei Podemos, wurde dann aber von Pablo Iglesias entmachtet. Errejón ging – und gründete "Más País". Zuletzt trat auch die populäre Madrider Ex-Bürgermeisterin Manuela Carmena auf einer Wahlkampfveranstaltung des Bündnisses auf. Ein paar Sitze könnte es erringen.

Ergebnis April 2019: --- PP (Rechtskonservative)

Nach ihrer katastrophalen Wahlniederlage im April verspürt die konservative Volkspartei nun wieder etwas Aufwind. Auch sie profitiert von der Polarisierung in Katalonien; ihre Wählerschaft honoriert die Härte, mit der Parteichef Pablo Casado und andere Spitzenleute gegen die Separatisten vorgehen wollen – wenn sie an der Macht sind. Dazu wird es eher nicht reichen für die langjährige Regierungspartei. Stimmenzuwächse sind aber wahrscheinlich.

Ergebnis April 2019: 16,7 Prozent, 66 Sitze Ciudadanos (Rechtsliberale)

Nach der Wahl im April sah Albert Rivera seine Partei der Bürger auf dem Weg zur führenden Kraft des Mitte-Rechts-Lagers. In den vergangenen Monaten aber sind die Ciudadanos in den Umfragen abgestürzt. Den moderaten Wählern missfällt Riveras Weigerung, mit den Sozialdemokraten zu koalieren oder diese wenigstens als Regierungspartei zu tolerieren. Und von den rechtsgerichteten Wählern wandern viele ab zur radikalen Vox. Die Ciudadanos müssen sich auf herbe Verluste einstellen.

Ergebnis April 2019: 15,9 Prozent, 57 Sitze Vox (Rechtsradikale)

0,2 Prozent bei der vorvergangenen Wahl. 10,3 Prozent bei der vergangenen Wahl. Und diesmal könnten es mehr als 15 Prozent werden. Der Aufstieg von Vox beunruhigt viele Spanier. Aber ein Teil der Wählerschaft ist elektrisiert von der Truppe unter Santiago Abascal. Und die moderaten rechten Parteien haben wenig Berührungsängste. Die PP und die Ciudadanos haben sich von Vox schon in Andalusien an die Macht hieven lassen.

Ergebnis April 2019: 10,9 Prozent, 24 Sitze Die Regionalparteien

Um die 40 der 350 Sitze könnten die Regionalparteien insgesamt holen. Den Großteil davon werden die katalanischen Nationalisten einheimsen: allen voran die Linksrepublikaner. Die ERC (hier Parlamentskandidat Gabriel Rufian) war an der missglückten Unabhängigkeitserklärung 2017 beteiligt, setzt nun aber auf einen moderateren Kurs. Als Koalitionspartner kommt sie für die großen spanischen Parteien nicht infrage.

ERC-Ergebnis April 2019: 3,9 Prozent, 15 Sitze

Aber nichts bringt Abascal jenseits der Hardcore-Wählerschaft so viel Zuspruch wie das Thema Katalonien. Die Eskalation in Barcelona Mitte Oktober, die Videos von brennenden Barrikaden und Straßenschlachten zwischen Anhängern verurteilter Separatistenführer und Polizisten - sie haben Vox diejenigen Wähler in die Arme getrieben, denen das Vorgehen gegen die aufsässigen Katalanen nicht hart genug sein kann. Auch wenn sich die Lage vor Ort wieder beruhigt hat.

"Die Polarisierung in Katalonien nutzt den radikalen Parteien, allen voran Vox", sagt Guillem Vidal, Politologe am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. Und sie schadet Spaniens Premierminister.

Pedro Sánchez hatte nach seinem Wahlsieg im April eine Koalitionsregierung mit der linksalternativen Podemos ausgeschlagen. Und sich von den Neuwahlen deutliche Stimmengewinne erhofft. Aber daraus wird wohl nichts. Seit der Katalonien-Konflikt neu entflammt ist, geht es bergab in den Umfragen für Sánchez - der sich gegenüber den Katalanen kompromissbereiter gezeigt hat als sein konservativer Amtsvorgänger Mariano Rajoy.

Von den Separatisten will sich niemand an die Macht hieven lassen

Zudem demobilisiere die Unfähigkeit der politischen Linken, ein Regierungsbündnis zu bilden, viele ihrer Sympathisanten, sagt der Madrider Politologe Pablo Simón: "Ich erwarte eine sehr niedrige Wahlbeteiliung."

Stärkste Kraft im Parlament dürften Sanchéz' Sozialdemokraten wahrscheinlich noch einmal werden. Eine eigene Mehrheit werden sie aber weit verfehlen, auch wenn in Spaniens Wahlsystem die größte Partei oft überproportional viele Sitze bekommt. Es wäre schon eine Überraschung, wenn überhaupt einer der beiden großen politischen Strömungen eine Mehrheit von 176 Sitzen erringen würde.

Vieles deutet auf ein Patt hin. In den Umfragen liegen die drei linksgerichteten Parteien und die drei rechtsgerichteten Parteien nahezu gleichauf, mit gemeinsam je etwa 43 bis 44 Prozent der Stimmen. Und von katalanischen oder baskischen Separatisten, die einen beachtlichen Teil der übrigen Mandate holen werden, will sich bislang niemand an die Macht hieven lassen.

Am Ende herauskommen könnte mal wieder eine schwache Minderheitsregierung. Oder die Wahl Nummer fünf seit 2015. Santiago Abascal wären beide Szenarien vermutlich nicht unrecht.