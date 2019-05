Eine Konfrontation zwischen SPD-Chefin Andrea Nahles und Martin Schulz beschäftigt die Sozialdemokraten. Ein mögliches Szenario, wonach Schulz Nahles im Fall von Wahlniederlagen als Fraktionschef ablösen wolle, spielen SPD-Politiker nun herunter.

Dem "Handelsblatt" sagte der Sprecher des Seeheimer Kreises Johannes Kahrs, Nahles sei Fraktionsvorsitzende, und das bleibe sie auch. SPD-Vize Ralf Stegner sagte ebenfalls dem "Handelsblatt": "Wer einen Funken Verstand hat, kämpft jetzt um jede Stimme für die SPD in Bremen, bei den Kommunalwahlen und für Europa." Alle würden gemeinsam dafür kämpfen, dass die Sozialdemokraten ein gutes Ergebnis erzielen, so Stegner im SWR: "Es ist immer interessant über Personal zu spekulieren, aber ich halte davon gar nichts."

Nach SPIEGEL-Informationen hat Nahles den früheren Kanzlerkandidaten Martin Schulz Ende vergangener Woche in einem persönlichen Gespräch zur Rede gestellt. Sie höre, er wolle sie an der Fraktionsspitze ablösen, sagte sie nach übereinstimmenden Angaben aus Parteikreisen. Schulz habe Putschpläne bestritten, nicht aber grundsätzliche Überlegungen. Er habe im Gespräch mit Nahles ein Szenario entworfen, heißt es, wonach sie wieder das Arbeitsministerium übernehmen könnte, um öffentlich mit einem klaren Thema punkten zu können.

Schulz hatte nach Angaben aus Fraktionskreisen zuvor in zahlreichen Gesprächen seine Chancen sondiert. Dabei soll er betont haben, er wolle nicht gegen Nahles antreten, sondern sich nur dann um das Amt des Fraktionsvorsitzenden bewerben, wenn Nahles den Posten abgeben sollte.

Bereits seit Wochen ist aus der Fraktion zu hören, die Unzufriedenheit mit Nahles sei groß. Ob im Fall von Schlappen für die SPD bei der Bürgerschaftswahl in Bremen, bei den Kommunalwahlen und der Europawahl am Sonntag aus der Fraktion heraus tatsächlich die Führungsfrage gestellt werde, ist aber unklar.

Regulär muss sich Partei- und Fraktionschefin Nahles im September in der Fraktion zur Wiederwahl stellen. Im Dezember soll auf einem Parteitag die Parteispitze neu gewählt werden.

