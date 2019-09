"Stena Impero" Von Iran festgesetzter britischer Tanker erreicht Dubai 

Zehn Wochen hatte Iran den britischen Tanker "Stena Impero" festgesetzt. Inzwischen ist das Schiff frei und hat am Samstag den Hafen von Dubai erreicht. Die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt direkt gegenüber von Iran auf der anderen Seite des Persischen Golfs. Iranische Gewässer hatte die "Stena Impero" bereits am Freitag verlassen.

Die schwedische Reederei Stena Bulk, der das Schiff gehört, kündigte an, dass die Crew zunächst medizinisch versorgt werde, sobald sie in Dubai an Land sei. Dann könnten die Mitglieder zu ihren Familien weiterreisen. Der Kapitän habe vorab versichert, dass es allen an Bord den Umständen entsprechend gut gehe.

Sieben der 23 Crewmitglieder waren bereits Anfang September freigelassen worden, aus humanitären Gründen, wie Irans Außenamtssprecher mitteilte. Die Crew-Mitglieder, die noch an Bord waren, stammten aus Indien, Russland und von den Philippinen.

Christopher Pike/ REUTERS "Stena Impero" beim Einlaufen in den Hafen von Dubai

Politische Konflikte auf See ausgetragen

Iranische Revolutionsgarden hatten die "Stena Impero" im Juli in der Straße von Hormus festgesetzt. Die Meerenge liegt zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Die Revolutionsgarden warfen der Crew des Tankers vor, Vorschriften des Seerechts im Persischen Golf missachtet zu haben. Die juristischen Untersuchungen in der südiranischen Hafenstadt Bandar Abbas hatten nach Angaben aus Teheran 65 Tage gedauert.

Zuvor hatten britische Behörden den iranische Supertanker "Grace 1" wegen des Verdachts illegaler Öllieferungen für Syrien vor Gibraltar gestoppt. Das Schiff wurde Anfang August freigegeben und hat Gibraltar bereits verlassen.

Die Beziehungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten haben sich verschlechtert, seit Washington im vergangenen Jahr aus dem Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe ausgestiegen ist. Die Vereinbarungen gingen der Regierung um Präsident Donald Trump nicht weit genug. Er verfolgt seitdem eine Politik des "maximalen Drucks" auf Teheran und verhängte massive Sanktionen.

Am Donnerstag forderte Außenminister Heiko Maas (SPD) Iran in einer Rede vor der Uno-Vollversammlung zu Gesprächen mit den USA auf (mehr dazu lesen Sie hier).