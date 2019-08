Strache-Affäre Staatsanwaltschaft prüft Zusammenhang zwischen Datenvernichtung und Ibiza-Video

Die österreichische Korruptionsstaatsanwaltschaft prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen der Strache- und der Schredder-Affäre. Das geht aus einer Antwort des österreichischen Justizministeriums auf eine Anfrage der Partei Neos hervor.

Beide Vorgänge hatten zuletzt für großes Aufsehen in Österreich gesorgt. Die Ibiza-Affäre von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache- durch den SPIEGEL und die "Süddeutsche Zeitung" aufgedeckt - sorgte für den Bruch der rechtskonservativen Regierung von ÖVP und FPÖ.

Einige Wochen später war bekannt geworden, dass ein Mitarbeiter des Bundeskanzleramts mehrere Festplatten vor dem Regierungswechsel hatte vernichten lassen.

Der Social-Media-Beauftragte des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) besuchte kurz nach Bekanntwerden der Ibiza-Affäre die Werkshalle des Aktenvernichters "Reisswolf", bei der er fünf Festplatten zerstören ließ. Seine Identität verschleierte er, ebenso die Herkunft der Datenträger.

Bei der Ibiza-Affäre handelte es sich um ein vier Jahre altes Video, in dem der damalige FPÖ-Chef und spätere Vizekanzler Strache einer angeblichen russischen Geschäftsfrau Staatsaufträge als Gegenleistung für eine Parteispende in Aussicht stellt. Die Offerte war Strache allerdings von Schauspielern unterbreitet, das Gespräch in einer Villa auf Ibiza mit versteckten Kameras aufgezeichnet worden.

Ex-Kanzler Kurz will Ibiza-Video nicht vor dem 17. Mai gekannt haben

Die Staatsanwaltschaft erklärte nun, eine Verbindung zwischen der Ibiza- und der Schredderaffäre könne nicht ausgeschlossen werden. Ermittelt werde ausschließlich gegen den damaligen Mitarbeiter des Bundeskanzleramts. Es gehe um die Vorwürfe des schweren Betrugs, der Sachbeschädigung und der Datenbeschädigung.

Wenige Tage nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos hatte die Opposition einen Misstrauensantrag gegen die Regierung kurz gestellt, der dann zu deren Sturz führte. Es ist unklar, was auf den Festplatten gespeichert war. Kurz hat mehrfach betont, dass er das Ibiza-Video nicht vor der Veröffentlichung am 17. Mai gekannt zu haben.

Kanzler Kurz hatte nach der Aufdeckung des Schreddervorfalls durch Journalisten erklärte, bei der Vernichtung der Druckerfestplatten habe es sich um ein "normales Prozedere" gehandelt. Auch beim Amtsvorgänger Christian Kern (SPÖ) habe es eine solche gegeben. Dem widersprach Kern jedoch wenig später vehement.