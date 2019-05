Enthüllungen von SPIEGEL und "Süddeutsche" Bundeskanzler Kurz will sich zu Strache-Skandal äußern

Die Regierung in Wien steht massiv unter Druck: Ein heimlich gefilmtes Video offenbart, wie Österreichs heutiger Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache 2017 Staatsaufträge im Austausch für Wahlkampfhilfe in Aussicht versprach. SPIEGEL und "Süddeutsche Zeitung" enthüllten den Skandal am Freitagabend (lesen Sie hier die ganze Geschichte).

Kanzler Sebastian Kurz, dessen konservative ÖVP mit Straches FPÖ koaliert, werde sich dazu auf einer gegen Mittag erwarteten Pressekonferenz äußern, hieß es aus Regierungskreisen.

Kurz, so formulieren es viele Beobachter, stehe nun am Scheideweg. "Entweder er zieht jetzt die Reißleine oder er kettet sich endgültig an die FPÖ", sagte der österreichische Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Eine Rolle bei der Entscheidung könnte spielen, dass Kurz sein ohnehin im Ausland inzwischen etwas ramponiertes Image nicht weiter schädigen wolle. "Das ist ihm, der als Europapolitiker gelten will, sehr wichtig", so Filzmaier.

Die oppositionelle SPÖ sprach am Freitag vom "größten Skandal" in der jüngeren Geschichte des Landes. Die liberale Partei Neos bezeichnete Neuwahlen nun als "unvermeidlich". Auch Rücktrittsforderungen an Vizekanzler Strache seitens der Opposition wurden bereits laut.

"Hier gibt es schwere strafrechtlich relevante Tatbestände gegen den Vizekanzler dieser Republik", sagte die Bundesvorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, in einer Videobotschaft auf Facebook. "Es gibt nur eine unmittelbare Konsequenz, die zu erfolgen hat. Bundeskanzler Sebastian Kurz (...) hat morgen zum Bundespräsidenten zu gehen und die sofortige Entlassung des Vizekanzlers in die Wege zu leiten."

Der SPIEGEL und die "Süddeutscher Zeitung" hatten unter Berufung auf ihnen zugespielten Videoaufnahmen dargelegt, dass Strache sich vor der österreichischen Parlamentswahl 2017 bereit gezeigt habe, als Gegenleistung für Unterstützung im Wahlkampf öffentliche Aufträge zu vergeben.

Die Videoaufnahmen dokumentieren ein Treffen des FPÖ-Chefs und seines Vertrauten Johann Gudenus, heute FPÖ-Fraktionsvorsitzender, mit der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen. Das Treffen fand im Juli 2017 auf Ibiza statt Die Frau gab an, rund eine Viertelmilliarde Euro in Österreich investieren zu wollen, und deutete mehrmals an, dass es sich dabei um Schwarzgeld handeln könnte.

Der Sprecher des Österreichischen Rechnungshofes, Christian Neuwirth, sagte auf Twitter, der Rechnungshof sehe sich veranlasst, von der FPÖ Aufklärung zu verlangen.

FPÖ erwägt rechtliche Schritte

Die FPÖ ging unterdessen in die Gegenoffensive. "Da das Video ganz offensichtlich illegal aufgenommen wurde, bereiten wir auch entsprechende Rechtsschritte vor", meinte Generalsekretär Christian Hafenecker. Er betonte, dass sowohl Parteichef Strache als auch die FPÖ "niemals irgendwelche Vorteile von diesen Personen erhalten oder selbigen gewährt" hätten.

Strache und Gudenus nennen in dem Video mehrere Namen angeblicher Großspender. Diese dementierten auf Anfrage von "SZ" und "Spiegel", direkt oder indirekt an die FPÖ gespendet zu haben.