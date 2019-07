Die Straße von Hormus spielt im Konflikt zwischen den USA, deren westlichen Verbündeten und Iran eine entscheidende Rolle. Immer wieder kommt es in dem schmalen Wasserweg, der den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean verbindet, zu Zwischenfällen. Nun sollen iranische Militärschiffe übereinstimmenden Medienberichten zufolge versucht haben, an der Meerenge einen britischen Öltanker zu stoppen.

Die Iraner hätten die "British Heritage" am Mittwoch aufgefordert, ihren Kurs zu ändern und in iranischen Hoheitsgewässern zu stoppen, berichtete der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter. Auch die Nachrichtenagentur Reuters meldete den Zwischenfall und berief sich dabei auf namentlich nicht genannte US-Militärquellen.

Die britische Fregatte HMS "Montrose", die den Tanker eskortierte, habe daraufhin ihre Kanonen auf die iranischen Schiffe gerichtet und sie aufgefordert, sich zu entfernen. Dem seien die potenziellen Angreifer dann auch nachgekommen. Laut CNN wurde der Vorfall aus der Luft gefilmt, nach Angaben von Fox News durch ein US-Aufklärungsflugzeug.

Großbritannien hatte bereits im Vorfeld bestätigt, dass sich die "Montrose" in der Region befindet, um "maritime Sicherheitsaufgaben" wahrzunehmen. Zu den aktuellen Berichten gibt es jedoch noch keine Stellungnahme.

Ein Sprecher des US Central Command, das die US-Truppen im Nahen Osten führt, erklärte auf Anfrage, man kenne die Berichte über den Versuch der iranischen Revolutionsgarden, die Fahrt des Tankers zu stören. Der Sprecher verwies für weitere Informationen zu dem Vorfall an das britische Verteidigungsministerium.

Vor einer Woche hatten die Behörden Gibraltars mit Hilfe der britischen Marine einen Supertanker mit iranischem Öl beschlagnahmt. Die "Grace 1" soll versucht haben, illegal Rohöl in das Bürgerkriegsland Syrien zu bringen. Der iranische Präsident Hassan Rohani drohte Großbritannien zuletzt am Mittwoch wegen der Festsetzung des Tankers mit "Konsequenzen".

Die schmale Meerenge von Hormus ist das Nadelöhr des weltweiten Ölhandels: Durch die Seestraße zwischen Iran und Oman wird ein Drittel des auf dem Seeweg transportierten Öls befördert.

Inmitten der wachsenden Spannungen zwischen Teheran und Washington kam es in der Region zuletzt zu mehreren Zwischenfällen. Öltanker wurden angegriffen, wofür die USA Iran verantwortlich machten. Iran schoss zudem eine US-Drohne ab. Am Dienstag sagte US-Generalstabschef Joseph Dunford, die USA wollten eine internationale Militärkoalition zum Schutz von Öltankern in der Golfregion schmieden.