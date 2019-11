Juristische Niederlage für US-Präsidenten Streit um Trumps Steuerklärung soll vor Supreme Court

Im Streit um die Herausgabe seiner Steuererklärungen hat US-Präsident Donald Trump eine weitere juristische Niederlage erlitten, kündigte jedoch umgehend an, weiter juristisch dagegen vorzugehen.

Ein Berufungsgericht in New York erklärte am Montag - wie bereits die Vorinstanz - dass Trumps Steuerunterlagen aus acht Jahren vom Prinzip her in einem Strafverfahren ausgehändigt werden müssen. Nur Minuten später erklärte Trumps Anwalt Jay Sekulow, erneut in Berufung zu gehen - und zwar vor dem obersten US-Gericht, dem Supreme Court.

Das Oberste Gericht besteht aus neun Richtern, die vom US-Präsidenten auf Lebenszeit ernannt werden. Zwei der aktuellen Supreme-Court-Judges brachte Donald Trump ins Amt. Aktuell haben die konservativen Richter, die von Republikanern ernannt wurden, eine Mehrheit von 5 zu 4 Stimmen.

AP Photo/Susan Walsh Supreme Court in Washington: Konservative Mehrheit von 5 zu 4 Stimmen

Trumps Anwälte hatten in Bezug auf die Steuererklärungen ihres Mandanten wiederholt geltend gemacht, eine staatsanwaltschaftliche Anforderung gelte für den Präsidenten nicht, weil er wegen seines Amtes Immunität genieße.

"Unbegrenzte Geltendmachung von präsidialer Immunität"

In der Vorinstanz hatte Bundesrichter Victor Marrero dies in einem Verfahren Anfang Oktober zurückgewiesen. Marrero hatte insbesondere die Aussage der Trump-Verteidiger kritisiert, die Geschäfte des Präsidenten, "die mutmaßlich mit illegalen privaten Aktivitäten zu tun haben könnten, stünden über dem Gesetz". Eine derart "unbegrenzte Geltendmachung von präsidialer Immunität" könne er nicht gewähren. Die Annahme Trumps, er könne, während er Präsident sei, für nichts belangt werden, sei "außergewöhnlich".

Das Gremium aus drei Berufungsrichtern kam zwar zum gleichen Resultat wie Marrero - die Unterlagen müssen ausgehändigt werden - aber mit einer anderen Begründung, wie die "New York Times" berichtet: Die Frage der präsidentiellen Immunität stelle sich für sie als Berufungskammer nicht, weil die Unterlagen von der Buchhalterfirma Mazars USA und nicht von Trump direkt angefordert wurden.

Der Manhattaner Staatsanwalt Cyrus Vance hatte Anfang August die Steuererklärungen von Mazars USA angefordert, im Rahmen einer Untersuchung zu mutmaßlichen Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen. Beide geben an, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Der Präsident weist die Vorwürfe zurück.

Trump hat seine Steuererklärungen bislang nie veröffentlicht, was bei Kritikern den Verdacht nährt, dass er etwas zu verbergen habe. Normalerweise veröffentlichen US-Präsidentschaftskandidaten ihre Steuererklärungen schon während des Wahlkampfes. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus bemühen sich ebenfalls seit Langem darum, Trump zur Herausgabe seiner Steuererklärungen zu zwingen.