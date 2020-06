Streit um Hongkongs Status China kündigt Einreisebeschränkungen für US-Vertreter an

Der Streit um das Sicherheitsgesetz für Hongkong geht in die nächste Runde: China will US-Vertreter mit Visa-Restriktionen belegen, die sich "in der Hongkong-Frage unerhört verhalten" haben.