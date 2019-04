Nach erneutem Machtwechsel Militärführung im Sudan will zivilen Regierungschef einsetzen

Drei Tage nach dem Sturz von Sudans Diktator Omar al-Baschir hat die Militärführung im Sudan angekündigt, die neue Regierung von einem Zivilisten führen zu lassen. Das hat die Leitung des militärischen Übergangsrats nach Gesprächen mit der Opposition zugesagt. Der Ministerpräsident solle ein von allen Parteien ausgesuchter Experte sein, erklärte General Yasser al-Ata, Mitglied des Übergangsrats, am Sonntag bei dem Treffen mit mehreren Parteien in der Hauptstadt Khartum. Der Präsident hingegen soll aus den Reihen der Streitkräfte kommen.

"Wir wollen einen zivilen Staat basierend auf Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie aufbauen", sagte al-Ata. Die Parteien sollten sich auf eine "unabhängige Persönlichkeit" und eine "zivile Regierung" einigen.

Nach anhaltenden Demonstrationen hatte das Militär am Donnerstag Langzeitpräsident Omar al-Baschir durch einen Putsch abgelöst und festgenommen. Die neue Militärführung unter dem bisherigen Generalinspekteur Abdel Fattah Burhanisteht unter Druck, die Macht schnell wieder abzugeben. Am Samstag demonstrierten erneut Zehntausende Menschen in der Hauptstadt Khartum für die Bildung einer zivilen Regierung.

Der seither regierende militärische Übergangsrat versucht, sich mit der Opposition auf eine Übergangsregierung zu verständigen. Vertreter etablierter Parteien scheinen einem Kompromiss offener gegenüber zu stehen, die Anführer der Massenproteste fordern jedoch eine Regierung ohne Vertreter des alten Regimes.

Das Angebot der Militärführung stellte eine Zusage an die Opposition dar, ging vielen jedoch nicht weit genug. Das Gewerkschaftsbündnis SPA, das die jüngsten Massenproteste federführend organisiert hat, forderte einen kompletten Übergang der Macht in zivile Hände. Die Proteste in der Hauptstadt Khartum dauerten derweil an.

Burhani hatte in seiner ersten Fernsehansprache am Samstag einen tiefgreifenden Wandel in Aussicht gestellt. Er werde die Korruption bekämpfen und "das Regime und seine Symbole mit der Wurzel entfernen". Der General ordnete die Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre und die Freilassung inhaftierter Demonstranten an.

Das Außenministerium in Khartum rief die Weltgemeinschaft unterdessen auf, sich hinter den Militärrat zu stellen, um das "Ziel eines demokratischen Übergangs zu erreichen". Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sagten der neuen Führung ihre Unterstützung zu und stellten humanitäre Hilfe in Aussicht. Die EU hatte zuvor die rasche Übergabe der Macht an eine zivile Regierung verlangt.