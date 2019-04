Nach drei Jahrzehnten an der Macht Sudans Präsident tritt offenbar zurück

Sudans Präsident Umar al-Baschir ist vom Militär zum Rücktritt gezwungen worden. Das berichtet der TV-Sender Hedath mit Verweis auf Regierungsquellen und den Minister für Wirtschaftsressourcen, Adel Mahjoub Hussein. Baschir soll sich unter Hausarrest befinden. Staatsmedien meldeten zudem, dass der Geheimdienst alle politischen Gefangenen auf freien Fuß setzen wolle.

Vom Militär gab es zunächst keine Bestätigung für den Sturz. Laut Staatsfernsehen wurde eine Erklärung vorbereitet. In TV und Radio wurde patriotische Musik gespielt.

Zehntausende Menschen feierten am Donnerstag in der Hauptstadt Khartum und anderen Orten bereits auf den Straßen. Zu hören waren Parolen wie: "Endlich werden wir das Baschir-Regime los". Sie strömten auf den Platz vor der Zentrale der Streitkräfte in Khartum, auf dem Demonstranten seit Samstag mit einer Sitzblockade protestierten.

Ausgelöst wurde die Regierungskrise um den Langzeitmachthaber durch die schwere Wirtschaftskrise, in der sich das Land seit Jahren befindet - vor allem wegen der Abspaltung des ölreichen Südsudans 2011.

Wirtschaft stark vom Öl abhängig

Baschir versuchte zunächst gegenzusteuern: Im Februar verhängte er einen Ausnahmezustand, löste seine Regierung und die Regierungen der Bundesstaaten auf und erklärte, er würde als Chef der Regierungspartei zurücktreten. Dies entschärfte die Lage aber nicht.

Der frühere Fallschirmjäger Baschir hatte 1989 in einem unblutigen Putsch die Macht übernommen. Seither hatte er das Land diktatorisch regiert. Jahrelang führte er als Staatsoberhaupt und Oberkommandierender der Streitkräfte einen Bürgerkrieg gegen die Aufständischen im christlich-animistischen Südsudan. Erst 2005 schlossen beide Seiten einen Friedensvertrag, der 2011 zur Unabhängigkeit des Südsudan führte.

Rücksichtslos schlugen Milizen mit Billigung Baschirs ab 2003 eine Sezessionsbewegung in der Provinz Darfur nieder. Deshalb erließ der Internationale Strafgerichtshof vor zehn Jahren Haftbefehl wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gegen Baschir. Es war der erste Haftbefehl des Strafgerichtshofs gegen einen amtierenden Staatschef.

Doch die Anklage in Den Haag konnte Baschir ebenso wenig anhaben wie Proteste gegen seine Herrschaft im Zuge des Arabischen Frühlings 2011. Zwar hatte er damals angekündigt, bei der Präsidentschaftswahl 2015 nicht wieder anzutreten, allerdings nahm er diese Zusage später wieder zurück.

Im Dezember 2018 erhob sich eine neue Protestbewegung gegen den Diktator. Sie brachte Woche für Woche mehr Demonstranten auf die Straße, am vergangenen Wochenende umstellten sie das Hauptquartier der Armee. Für das Militär war das offenbar das Signal, den Staatschef abzusetzen.

Der Sudan ist einem Uno-Index zufolge eines der 25 ärmsten Länder der Welt. Bis zur Abspaltung des Südsudans war die Wirtschaft stark vom Öl abhängig, dies machte der Weltbank zufolge die Hälfte der Staatseinnahmen und 95 Prozent der Exporte aus. Doch 2011 verlor das Land die meisten Ölfelder. In diesem Jahr wird laut dem Internationalen Währungsfonds die Wirtschaft um 2,3 Prozent schrumpfen. In dem Land, das etwa fünfmal größer ist als Deutschland, leben rund 41 Millionen Menschen.