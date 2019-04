Proteste im Sudan Der Zug der Freiheit rollt weiter

Atbara ist eine staubige Stadt im Nordosten des Sudan. Doch selbst dort gehen die Menschen seit Monaten zu Tausenden auf die Straße - aus Protest gegen ein Regime, das das Land 30 Jahre lang unterdrückt und heruntergewirtschaftet hat. Am Sonntag dann kapert die wütende Menge einen Zug, sie laden Proviant ein, Wasser, Medizin und fahren los, 350 Kilometer entlang des Nil nach Süden, in Richtung Khartum, dem Zentrum der Proteste. Sie kommen nur langsam voran, denn Hunderte reisen auf dem Dach mit. "Zug der Freiheit" nennen sie ihr Gefährt, und ihre Botschaft lautet: Wir sind noch nicht fertig.

Dabei ist der Diktator und Kriegsverbrecher Omar al-Baschir längst abgesetzt und im Gefängnis. Eine Übergangsregierung aus Militärs hat versprochen, die Macht mittelfristig an Zivilisten abzugeben.

Die Demonstranten wollen den "Baschirismus" stürzen

Nach eigenen Angaben brachte die Opposition am Donnerstag landesweit eine Million Menschen auf die Beine. Sie demonstrierten in Khartum vor dem Hauptquartier der Armee, aber auch in entlegenen Gegenden, in den Provinzen Darfur, Blauer Nil und Süd-Kordofan. Ihr Ziel ist es, den "Baschirismus" endgültig zu stürzen - jene kleptokratische Diktatur, die sich auf die Waffen des Militärs und die Folterkeller des Geheimdienstes stützt.

Tausende politische Gefangene sind noch immer inhaftiert. Die Opposition fordert, sie freizulassen und dafür die Büttel des Baschir-Regimes festzusetzen: korrupte Geschäftsleute, Militärs, die in Darfur oder anderen unruhigen Provinzen schwere Verbrechen begangen haben.

Die Opposition fährt dabei eine geschickte Doppelstrategie: Sie erhält mit der Organisation der Massenproteste den Druck der Straße aufrecht und verhandelt gleichzeitig mit der Übergangsregierung (TMC). Zuletzt erreichte sie damit, dass drei hochrangige Mitglieder der TMC zurücktreten mussten. Sie galten als Islamisten. Mit dem radikalen politischen Islam hatte Baschir versucht, sein Regime ideologisch abzustützen.

In der Armee haben dialogbereite Kräfte derzeit die Oberhand

Die Rücktritte zeigen, dass innerhalb des Militärs derzeit dialogbereite Kräfte das Sagen haben. Doch das muss nicht so bleiben. Die Armee und die Sicherheitskräfte sind politisch gespalten, die einfachen Soldaten halten wohl eher zu den Demonstranten. Besonders gefährlich sind schwer bewaffnete Sondermilizen und ihre ehrgeizigen Führer.

Zudem hat die Opposition aber wohl noch einen verborgenen Feind gegen sich: Russland. CNN berichtet, dass die Firma eines russischen Oligarchen Baschir beraten haben soll, wie die Proteste am besten niederzuschlagen seien: Jewgenij Prigoschin, ein Geschäftsmann mit besten Kontakten in den Kreml, hatte auch in Khartum eine Niederlassung seines verzweigten Imperiums gegründet.

Das sei - so berichtet CNN - eine Basis gewesen, um den russischen Einfluss in Afrika auszubauen. Moskau ging es dabei wohl weniger um Öl als um seltene Metalle und Mineralien, die es im Sudan gibt. Baschir war 2017 zu Gast im Kreml, Russland lieferte dem per internationalem Haftbefehl gesuchten Diktator Su-35-Kampfjets. Und half offenbar auch, als der Mann immer mehr unter den Druck der Demonstrationen geriet.

Prigoschin riet Baschir zu Fake News und öffentlichen Hinrichtungen

CNN liegen Dokumente der Prigoschin-Firma M-Invest vor, die Baschir eine mehrstufige Strategie gegen die Opposition nahelegen. Der US-Sender behauptet, Quellen in Khartum zu haben, die bestätigen, dass Baschirs Regierung sich tatsächlich von den russischen Vorschlägen leiten ließ. So sollen die Dokumente empfehlen, die Demonstranten in den sozialen Medien zu diskreditieren - als vom Westen und aus Israel bezahlt.

Zudem hätte die Regierung unter die Demonstranten Provokateure mit Fahnen der Lesben- und Schwulen-Bewegung schmuggeln sollen, um die Proteste unmöglich zu machen. Die staatlichen Medien hätten demonstrierende Menschen zudem als Plünderer brandmarken sollen. Der russische Katalog sieht - so CNN - aber auch brutalere Maßnahmen vor, wie die Verhaftung der wichtigsten Oppositionsführer und zur Not auch öffentliche Hinrichtungen von Plünderern.

Am Ende haben Prigoschins Ratschläge Baschir aber auch nicht mehr retten können.