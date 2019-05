Einigung in Gefahr Gespräche zu einer Übergangsregierung im Sudan unterbrochen

Nach Angaben der Opposition hat die Armee im Sudan die Gespräche zur Bildung einer Übergangsregierung vorerst unterbrochen.

Der Militärrat habe die Verhandlungen ausgesetzt und die Demonstranten aufgefordert, die in den vergangenen Tagen errichteten Straßenblockaden in der Hauptstadt Khartum aufzulösen, sagte ein Sprecher der Allianz für die Freiheit und den Wechsel.

Die Demonstranten sollen demnach die Barrikaden abbauen und nur noch am Militärhauptquartier demonstrieren. Neue Straßenblockaden waren in dieser Woche als Reaktion auf den Tod von sechs Demonstranten errichtet worden, die in der Nacht zum Dienstag den Aktivisten zufolge von einer Spezialeinheit der Sicherheitskräfte erschossen wurden. Ein weiterer Anführer der Protestbewegung, Ahmed al-Rabie, bestätigte die Unterbrechung der Verhandlungen. Der Militärrat teilte mit, die Gespräche seien für 72 Stunden ausgesetzt.

REUTERS Zivilisten tragen einen verwundeten Demonstranten durch die sudanesischen Hauptstadt Khartum

Vor gut einem Monat hat die Armee den drei Jahrzehnte lang autoritär herrschenden Staatschef Omar al-Baschir nach monatelangen Massenprotesten am 11. April gestürzt. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde zunächst der Militärrat eingesetzt - die Protestbewegung sah in diesem Gremium jedoch eine Fortsetzung der Regierung Baschirs. Die Gespräche sollten eigentlich dazu führen, einen Übergangsrat zu bilden, der den herrschenden Militärrat ablösen sollte. Zuletzt war von einer Übergangszeit von drei Jahren die Rede, der Deal sollte eigentlich bis zum Donnerstagmorgen unterschrieben werden, was aber nicht geschah.

Die Lage im Land bleibt angespannt. In der Nacht zum Dienstag sind bei Protesten in Khartoum mehrere Personen getötet worden, Dutzende wurden verletzt. Vertreter der Protestbewegung sprachen zunächst von einer Miliz, die dem gestürzten Regime nahe stehe. Später sagte ein Sprecher der Demonstranten dann aber, der Militärrat trage die volle Verantwortung. Auch die USA machten das Militär für die Toten verantwortlich. In der Folge kam es in der Stadt Omdurman zu neuen Protesten.