Wahl am Kap Südafrikas letzte Chance

Südafrika wählt, und das gleich dreifach: Die Bürger entscheiden über Regionalparlamente und über die Nationalversammlung mit Sitz in Kapstadt, und damit wird auch indirekt das Präsidentenamt vergeben. Zumindest beim Top-Job steht wohl keine Überraschung an: Wahrscheinlich wird Staatschef Cyril Ramaphosa im Amt bestätigt.

Letzte Umfragen sehen seinen Afrikanischen Nationalkongress (ANC) zwischen 55 und 60 Prozent, gefolgt von der liberalen Democratic Alliance (DA) und den linksextremen Economic Freedom Fighters (EFF). Gut 27 Millionen Menschen sind als Wähler registriert.

Lesen Sie hier, warum die Wahl in einer der wenigen funktionierenden Demokratien Afrikas dennoch spannend und wichtig ist:

Zumas Schuldenberg - wer trägt ihn ab?

Gut ein Jahr sind die Südafrikaner den Ex-Präsidenten Jacob Zuma nun los, der das Land ausgeplündert hat. Heute lässt er sich von seiner Frau trotzdem auf Instagram inszenieren, als sei er ein normaler Elder Statesman: Zuma im Schwimmbecken, Zuma zupft die Gitarre, Zuma an seinem 75. Geburtstag: Torte, Schaumwein.

Die Zeche für die Zumas, deren Patriarch Südafrika neun Jahre regierte, werden alle 56 Millionen Südafrikaner noch lange zahlen müssen: Die Staatsverschuldung stieg unter Zumas Führung stetig.

Nun hat Finanzminister Tito Mboweni zugleich die Aufgaben, Schulden abzubauen, Steuereinnahmen zu steigern und dabei die Wirtschaft trotzdem nicht ganz abzuwürgen.

Als er im Herbst antrat, wähnte er Südafrika am Scheideweg: "Entweder wir kommen in den Himmel - oder es geht in die andere Richtung." Nun sagte er: "Gefahren, vor denen wir warnten, sind wahr geworden." Trotzdem erwarte er nach der Rezession im vergangen Jahr einen leichten Aufschwung in 2019.

Korruption und der Versuch, sie aufzuarbeiten

Parallel dazu wird versucht, die Zuma-Jahre aufzuarbeiten: Eine Kommission unter Leitung des Juristen Raymond Zondo arbeitet derzeit die Vorwürfe des sogenannten "State Capture" auf - der Gefangennahme des Staates also, durch Leute, die offenbar kein anderes Ziel kannten, als sich zu bereichern.

Die Zondo-Kommission wird schon mit der Truth and Reconciliation Commission verglichen, die in den Neunzigern Verbrechen des Apartheid-Regimes aufarbeitete, so gewaltig ist ihr Auftrag.

Siphiwe Sibeko/ REUTERS Raymond Zondo, nachdem die "State-Capture"-Kommission benannt ist

Die Verhöre laufen, an 86 Tagen wurde schon befragt, angeklagt, verteidigt. Der frühere Vize-Finanzminister Mcebisi Jonas warnte in seiner Aussage davor, sich zu sehr auf Zuma und seine Familie zu versteifen: State Capture sei "größer, es ist struktureller, es ist systemisch", zitiert ihn die Zeitung "Daily Maverick". Soll heißen: Der ANC, dem Ramaphosa nun vorsteht und dem er seit dessen Gründung angehört, steckt wohl tief mit drin.

"Ramaphoria" - Ende der Begeisterung?

Als Zuma am 14. Februar 2018 endlich stürzte, war die Erleichterung in Südafrika groß. Ramaphosa, der den internen Machtkampf gegen das Zuma-Lager nur knapp gewann, wurde wie ein Befreier begrüßt.

Er setzte alles daran, die Euphorie für sich zu nutzen: Legendär wurde unter anderem sein Morgenspaziergang, den er mit den Bürgern unternahm. Zuma war immer das Gegenteil von volksnah. Ramaphosa suchte die Nähe fast schon aufdringlich.

Nach einem Jahr ist Ramaphosa noch immer populär, aber der Hype ist vorbei. Wie der Präsident mit korrupten Parteifreunden umgeht, wird jetzt sehr genau beobachtet, denn natürlich hat Zuma die Staatskasse nicht allein geplündert. Durch jahrzehntelange Alleinherrschaft ist im ANC ein korruptes Netzwerk gewachsen, dass der Parteichef nun durchschneiden muss. Vom Erfolg der Zondo-Kommission, und von der Konsequenz mit der auf die Aufarbeitung auch Prozesse folgen, hängt ab, ob Ramaphosa am Ende als erfolgreich gelten kann.

Der Staat in der Vertrauenskrise

Ebenfalls wegen der Zuma-Jahre steht es schlecht um das Vertrauen in System und Staat. Die erste freie Wahl nach dem Ende des rassistischen Apartheid-Regimes brachte 1994 den ehemaligen politischen Gefangenen Nelson Mandela an die Macht. Seine Wahl war ein Fest für die Demokratie.

Seitdem aber ist die Wahlbeteiligung zurückgegangen: Lag sie 1999 bei fast 88 Prozent, waren es 2014 nur noch gut 73 Prozent. Besonders erschreckend war damals, dass sich kaum Erstwähler der sogenannten "Born-Free"-Generation, die nach dem Ende der Apartheid auf die Welt kam, zur Wahl registrieren ließen.

Lesen Sie mehr über den Zorn der "Born Free" in der aktuellen SPIEGEL-Geschichte "Frei, arm und wütend".

Der ANC regierte seit 1994 fast überall - erlebte aber bei der Regionalwahl 2016 einen Rückschlag: Damals gingen die Großstädte Johannesburg und Pretoria verloren, landesweit kam die Partei nur noch auf knapp 54 Prozent - für den Nationalkongress ein historisch schlechtes Ergebnis.

Wahrscheinlich ist, dass sich der ANC nun erholt, das darf aber nicht überbewertet werden. Laut zweier Studien, die der britische "Economist" zitiert, erzielt Südafrikas Regierung in einer Umfrage in 26 afrikanischen Ländern mit 21 Prozent den schlechtesten Vertrauenswert. Das Meinungsforschungsinstitut Afrobarometer fand zudem heraus, dass 62 Prozent der Befragten gewillt wären, die Demokratie für eine Diktatur einzutauschen, wenn denn Jobs entstünden. Ramaphosa gilt manchen daher schon als die letzte Chance der südafrikanischen Demokratie.