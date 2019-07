Eskalation im syrischen Idlib 400.000 Menschen seit Beginn der Regierungsoffensive geflüchtet

Ende April starteten syrische Regierungstruppen neue Angriffe auf das Rebellengebiet um die Stadt Idlib. Syriens Luftwaffe und ihr Verbündeter Russland fliegen regelmäßig Angriffe - mit gravierenden Folgen. Nach Angaben der Uno sind seitdem 400.000 Menschen aus der Region im Nordwesten Syriens geflüchtet.

Viele seien in Richtung der bereits völlig überfüllten Lager an der türkischen Grenze aufgebrochen, erklärte das Uno-Büro zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten. Uno-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet warf der Staatengemeinschaft "Gleichgültigkeit" gegenüber dem Leid der Zivilisten in Idlib vor.

Idlib ist die letzte Provinz Syriens unter Kontrolle der Aufständischen. Seit dem vergangenen September gilt dort eigentlich eine Waffenruhe zwischen Rebellen und der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad, doch wurde die von der Türkei und Russland ausgehandelte Vereinbarung nie voll umgesetzt. Ende April begannen Assads Truppen und ihre russischen Verbündeten eine neue Offensive gegen Dschihadisten und Rebellen in Idlib. Anfang Juni warnte Uno-Nothilfekoordinator Mark Lowcock: "In Idlib droht die schlimmste humanitäre Katastrophe des Jahrhunderts."

Bachelet warf den syrischen und russischen Streitkräften vor, auch Kliniken, Schulen, Märkte und Bäckereien zu bombardieren. "Dies sind zivile Ziele, und angesichts der Häufigkeit und Hartnäckigkeit der Angriffe scheint es sehr unwahrscheinlich, dass sie zufällig getroffen werden", erklärte sie. Gezielte Angriffe auf Zivilisten seien Kriegsverbrechen, die strafrechtlich verfolgt werden müssten.

Syrische Regierung verurteilt Gespräche zur Schaffung einer Sicherheitszone

Bachelet kritisierte, dass der Krieg kaum noch die Aufmerksamkeit der Staatengemeinschaft errege. "Die Luftangriffe töten und verstümmeln jede Woche eine bedeutende Zahl Zivilisten, doch scheint dies nur auf ein Schulterzucken zu stoßen", beklagte sie. Die Türkei, Russland und andere Mächte müssten ihren Einfluss nutzen, um die Kämpfe zu beenden und die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu bringen.

Trotz der anhaltenden Luftangriffe kommt die Assad-Armee auf dem Boden kaum voran. Erobern sie einen Ort, gelingt es den Rebellen häufig, ihn nach wenigen Tagen zumindest kurzzeitig zurückzuerobern.

Die syrische Regierung verurteilte derweil die Gespräche zwischen der Türkei und den USA über die Schaffung einer "Sicherheitszone" in Nordsyrien. "Syrien bekräftigt seine kategorische Ablehnung jeder amerikanisch-türkischen Vereinbarung, die einen ungeheuerlichen Angriff auf die Souveränität und die territoriale Integrität Syriens darstellt", erklärte ein Vertreter des Außenministeriums und sprach von einer "zerstörerischen amerikanischen Einmischung".