Verteidigungsminister Esper Aus Syrien abgezogene US-Truppen werden im Irak eingesetzt

Nahezu alle aus Syrien abrückenden US-Truppen sollen in den Irak verlegt werden. Im Westen des Landes sollen die rund 1000 Soldaten dann den Feldzug gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) fortsetzen. Das sagte Verteidigungsminister Mark Esper an Bord einer US-Militärmaschine vor Journalisten.

Zuletzt war damit gerechnet worden, dass einige der Soldaten, bei denen es sich mehrheitlich um Spezialkräfte handelt, neben dem Irak auch nach Jordanien beziehungsweise zurück in die USA verlegt werden könnten.

Der Truppenabzug laufe zügig weiter, er werde "Wochen, nicht Tage" dauern, sagte Esper. Er soll demnach mit Transportflugzeugen ebenso wie per Landkonvoi durchgeführt werden. (Welche logistischen Herausforderungen der Abzug mit sich bringt und welchen Gefahren die Soldaten dabei ausgesetzt sind, lesen Sie hier.)

Abzugspläne könnten sich ändern

Einem hohen Beamten des US-Verteidigungsministeriums zufolge, den die Nachrichtenagentur Reuters zitiert, ist die Situation weiter im Fluss; die Pläne könnten sich demnach ändern.

Zur mit der Türkei vereinbarten Waffenruhe für Nordsyrien sagte Esper, dass sie "im Großen und Ganzen" eingehalten werde. Zuletzt warfen sich die Türken und die Kurden gegenseitig Verstöße gegen die Waffenruhe vor.

Das türkische Verteidigungsministerium hielt den Kurdenmilizen am Samstag vor, für 14 Anschläge mit schweren Waffen in den Grenzstädten Tal Abiad und Ras al-Ain verantwortlich zu sein. Die von Kurdenmilizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) warfen der türkischen Seite dagegen vor, die Öffnung eines humanitären Korridors für die umkämpfte Grenzstadt Ras al-Ain nicht zuzulassen.

Die Türkei hatte vor rund einer Woche einen Militäreinsatz gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien begonnen. US-Präsident Donald Trump steht in der Kritik, durch den von ihm verordneten US-Truppenabzug aus dem Grenzgebiet die türkische Offensive erst ermöglicht zu haben.