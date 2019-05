Syrien Dutzende Zivilisten bei Luftangriffen in Idlib getötet

Die Region rund um die Stadt Idlib ist die letzte Hochburg von islamistischen Kämpfern in Syrien. Bei Luftangriffen von Regierungstruppen wurden laut Aktivisten erneut mindestens 27 Zivilisten getötet worden. Wie die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag meldete, waren unter den Todesopfern elf Kinder. Nach Angaben der Uno wurde auch auf ein Krankenhaus in der Stadt Kafranbel im Süden der Provinz geschossen.

Auf Satellitenaufnahmen sind die massiven Zerstörungen durch die Offensive der Regierungstruppen in der Region zu erkennen. Die Bilder zeigen brennende Felder, Obstgärten und Olivenhaine, dunkle Rauchwolken steigen auf.

Satellitenaufnahmen zeigen Zerstörungen

In Idlib und angrenzenden Gebieten, die unter der Kontrolle der Dschihadistenallianz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und islamistischer Rebellen stehen, gilt seit September eine brüchige Waffenruhe. Seit Ende April werden aus der Region aber vermehrt Angriffe der Truppen von Präsident Baschar al-Assad und der russischen Luftwaffe gemeldet.

REUTERS Satellitenaufnahmen zeigen Zerstörungen im Ort Kafr Nabudah in der Provinz Idlib.

Seither wurden nach Angaben der Beobachtungsstelle mehr als 250 Zivilisten, darunter rund 50 Kinder, getötet. Zudem wurden nach Uno-Angaben in der Region 22 Krankenhäuser und Gesundheitszentren bombardiert.

Nach Angaben der von Aufständischen kontrollierte Gesundheitsbehörde wurden große Teile des Krankenhauses in Kfar Nubul sowie mehrere Strom-Generatoren und Autos zerstört.

Am Dienstagabend kamen nach Angaben der Hilfsorganisation Weißhelme zudem in der Provinz Aleppo bei einem Bombenangriff auf einen Markt mindestens zehn Zivilisten ums Leben, darunter drei Kinder.

Angesichts des weiter eskalierenden Krieges in Syrien hatten sich die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens bereits bei den Angriffen davor "zutiefst besorgt" geäußert.