Nordsyrien EU verlangt Ende von türkischer Militäroffensive

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben nach der Ankündigung Feuerpause in Nordsyrien ein vollständiges Ende der türkischen Militäroffensive gefordert.

In einer in der Nacht zum Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel verabschiedeten Erklärung heißt es lediglich, die Kampfpause werde "zur Kenntnis" genommen. Die Türkei müsse aber ihre Militäroffensive "beenden", ihre Truppen abziehen und humanitäres Völkerrecht respektieren.

Die EU-Staats- und Regierungschefs kritisierten, die Offensive der Türkei verursache "unannehmbares menschliches Leid". Sie untergrabe "den Kampf gegen den IS und bedroht die europäische Sicherheit erheblich". Die Beschlüsse der EU-Außenminister vom Montag verschärften sie indes nicht. Ein EU-weites Waffenembargo gegen die Türkei war dabei nicht zustande gekommen.

Waffenstillstand entpuppt sich als befristete Kampfpause

US-Vizepräsident Mike Pence hatte am Donnerstag nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara eine fünftägige Waffenruhe für Nordsyrien verkündet.

Allerdings ist der schriftlichen Verlautbarung dazu nur von einer Kampfpause die Rede, die 120 Stunden dauern soll und den Kurden Bedingungen diktiert: Deren Volksverteidigungseinheiten (YPG) sollen ihre Kämpfer aus einer 32 Kilometer breiten "Sicherheitszone" abziehen. Anschließend soll die Türkei nach US-Angaben ihren Einsatz vollständig beenden. Die genaue Länge dieser Sicherheitszone blieb zunächst unklar.

Der Chef der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Maslum Abdi, kündigte an, das Kämpfen vorübergehend einzustellen. "Wir sind bereit, uns an die Feuerpause zu halten." Die Zusage gelte für den Sektor zwischen den syrischen Städten Ras al-Ain und Tal Abjad an der türkischen Grenze. Über andere Gebiete sei nicht gesprochen worden, sagte Abdi.

"Manchmal muss man sie ein bisschen kämpfen lassen", sagt Trump

US-Präsident Donald Trump, der wegen seiner Syrien-Politik in den USA und international scharf kritisiert worden war, sprach von einem "großen Tag für die Zivilisation". Erdogan sei ein "Freund" und "unglaublicher Anführer". Die Kurden seien "unglaublich glücklich mit dieser Lösung", schließlich habe sie "ihr Leben" gerettet.

Allerdings sagte der US-Sondergesandte für Syrien, James Jeffrey, die Kurden seien mit der Vereinbarung alles andere als glücklich. Washington habe sie mit "Zuckerbrot und Peitsche" zu einer Zusage bringen müssen. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass die YPG wünscht, sie könnte in diesen Gebieten bleiben".

Bei einem Wahlkampfauftritt in Texas sagte Trump über Kurden und Türken noch: "Manchmal muss man sie ein bisschen kämpfen lassen. Wie zwei Kinder (...), und dann zieht man sie auseinander."

Der demokratische US-Senator Tim Kaine kritisierte die Vereinbarung denn auch scharf. Trump helfe der Türkei, die Kurden aus ihrer Heimat in Nordsyrien zu vertreiben. Das sei angesichts der Leistungen der Kurden im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) "empörend".

Die Türkei hatte vergangene Woche ihre Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien begonnen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, deren Angaben sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden bislang fast 500 Menschen getötet, darunter dutzende Zivilisten. Mehr als 300.000 Menschen wurden demnach vertrieben.