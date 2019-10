US-Militäreinsatz Möglicher Nachfolger von IS-Anführer Al-Baghdadi getötet

Bei einem US-Militäreinsatz im Norden Syriens ist auch der mögliche Nachfolger von IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi ums Leben gekommen. Das bestätigte Donald Trump via Twitter: "Jetzt ist er auch tot!", schrieb er. Der US-Präsident nannte aber weder den Namen des Getöteten noch andere Details.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. Oktober 2019

Die Kurdenmiliz YPG hatte am Sonntag mitgeteilt, IS-Sprecher Abu al-Hassan al-Muhadschir sei getötet worden. Er galt als eine der wichtigsten Figuren in der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). In der Vergangenheit hatte er Anhänger und Sympathisanten im Westen in mehreren Audiobotschaften dazu aufgerufen, Anschläge zu verüben. Der IS hat bislang keinen Nachfolger für Al-Baghdadi verkündet.

Al-Baghdadi war nach jahrelanger Jagd in der Nacht zum Sonntag in einem Versteck in der nordsyrischen Provinz Idlib aufgespürt und getötet worden. Trump hatte anschließend dessen Tod verkündet - Al-Baghdadi sei vor den Soldaten in einen Tunnel geflüchtet und habe dort eine Sprengstoffweste gezündet, so der US-Präsident.

Die IS-Miliz hat im März ihr letztes Gebiet in Syrien verloren und ist durch eine lange Serie von Niederlagen geschwächt. Tausende ihrer Anhänger befinden sich in Gefangenschaft, während der Rest im Untergrund lebt (mehr zu den Hintergründen erfahren Sie hier).

Als weiterer möglicher Nachfolger Baghdadis gilt der frühere irakische Offizier Abdallah Kardasch, der 2004 mit al-Baghdadi im US-Militärgefängnis Bucca inhaftiert war. In einer Erklärung des IS-Propagandaorgans Amaq wurde er vor einigen Monaten als designierter Nachfolger al-Baghdadis genannt. Doch gilt die Amaq-Erklärung als möglicherweise gefälscht. Im Jahr 2017 hatten mehrere Familienmitglieder mitgeteilt, Kardasch sei tot.