Türkische Offensive IS-Angehörige sollen aus Lager in Nordsyrien geflohen sein

Die von der kurdischen YPG angeführten "Syrian Democratic Forces" (SDF) haben im Kampf gegen den "Islamischen Staat" eine entscheidende Rolle gespielt. Im März verkündeten sie den Sieg über das "Kalifat". Bis heute haben sie Zehntausende Unterstützer der Terrormiliz in Lagern gefangen. Doch die türkische Offensive in Nordsyrien macht es den Kurdenmilizen zunehmend schwer, die Gefangenen unter Kontrolle zu halten. Nun soll erstmals seit Beginn der Militäroperation mehreren Inhaftierten die Flucht gelungen sein.

Mehr als hundert Angehörige von IS-Kämpfern sollen aus einem Lager in Nordsyrien entkommen sein. Die Frauen und Kinder seien nach Luftangriffen der türkischen Armee aus der Einrichtung in Ain Issa geflüchtet, teilten die kurdische Behörden mit. Gleiches berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Die Türkei hatte am Mittwoch ihre lange angedrohte Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien begonnen. Ziel der Offensive ist die Kurdenmiliz YPG, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet kontrolliert. Die Türkei sieht in ihr einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Türkei und damit eine Terrororganisation. Sie will entlang der Grenze eine sogenannte Sicherheitszone einrichten und dort auch syrische Flüchtlinge ansiedeln, die derzeit in der Türkei leben.

Der Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien steht international in der Kritik. Mehrere Staaten fordern ein Ende der Offensive. Die USA drohten Ankara mit Wirtschaftssanktionen. Am Samstag schränkten mehrere europäische Länder - darunter auch Deutschland - ihre Rüstungsexporte an die Türkei ein.

SDF könne weitere Haft nicht garantieren

Große Bedenken löst auch die Frage aus, was mit den IS-Anhängern in den kurdischen Gefangenenlagern passiert. Rund 11.000 IS-Kämpfer befinden sich in Haft - darunter nach Schätzung auch etwa 100 Deutsche. Dazu kommen noch rund 73.000 Angehörige von IS-Kämpfern, Frauen und Kinder, etwa 63.000 Syrer und Iraker sowie 11.000 Ausländer.

Der in Berlin ansässige Vertreter der kurdischen Gebiete, Ibrahim Murad, sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Wir können die weitere Haft der Dschihadisten nicht garantieren", da alle Soldaten an der Grenze gebraucht würden.

Auch der ehemalige US-Verteidigungsminister und General James Mattis warnte in einem NBC-Interview vor einem Wiedererstarken des IS. Die Terroristen seien nicht besiegt - und es sei fraglich, ob die Kurden trotz des türkischen Militäreinsatzes in der Lage sein werden, den Kampf gegen den IS aufrechtzuerhalten.