Tagebuch aus Nordsyrien »Auf keinen Fall will ich einen russischen Impfstoff«

Fast ein Jahr ist es her, dass die Hajj Abdos aus ihrem Haus in Syrien gebombt wurden. Seitdem lässt die Familie die SPIEGEL-Leser an ihrem Leben im Flüchtlingscamp teilhaben. Corona, Kälte, Kinderfest: Die Eltern berichten.