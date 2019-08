Die Türkei will sich offiziellen Angaben zufolge nicht aus einer Gegend in Nordsyrien zurückziehen, in die syrische Regierungstruppen offenbar vorrücken. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte während einer Pressekonferenz, dass die Türkei nicht die Absicht habe, den Beobachtungsposten Nummer 9 zu evakuieren.

"Wir haben nicht die Absicht, ihn woanders aufzustellen", sagte Cavusoglu. Er warnte: "Das Regime sollte nicht mit dem Feuer spielen."

Der umstrittene Posten liegt an der Grenze der Provinz Idlib - die letzte Region, die noch größtenteils unter der Kontrolle von arabischen Aufständischen gegen die syrische Führung steht. Am Vortag war ein türkischer Konvoi auf dem Weg zu diesem Posten aus der Luft angegriffen worden. Cavusoglu warnte: "Das Regime sollte nicht mit dem Feuer spielen."

"Wir stehen auf allen Ebenen mit Russland in Kontakt"

Insgesamt unterhält die Türkei in der Region zwölf Beobachtungsposten. Russland, die Türkei und Iran fungieren in Syrien als Garantiemächte, unterstützen aber unterschiedliche Seiten in dem Konflikt. Während Russland und Iran aufseiten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad stehen, unterstützt die Türkei Rebellen.

Russland und die Türkei hatten sich auf eine Deeskalationszone um Idlib geeinigt. Machthaber Baschar al-Assad begann Ende April jedoch mit Angriffen auf die Aufständischen und hat seitdem mehrere Gebiete eingenommen. In der Nacht zum Dienstag sollen die syrischen Truppen auch in die Nähe des türkischen Postens Nummer 9 in der Region Mork vorgerückt sein.

Der politische Analyst und Militärexperte Metin Gürcan twitterte, es gebe lokalen Quellen zufolge derzeit Verhandlungen mit Moskau um den Posten. Die russische Führung wolle, dass der Posten verlegt werde, was bedeuten würde, dass sich die Türkei aus dem Süden von Idlib völlig zurückzöge.

Cavusoglu sagte, nach dem Angriff habe man mit Russland gesprochen. "Wir stehen auf allen Ebenen mit Russland in Kontakt."