Bei Kämpfen mit der türkischen Armee und deren lokalen Verbündeten sind im Norden Syriens Aktivisten zufolge mindestens 13 syrische Regierungssoldaten getötet worden. Auch zehn Kämpfer der pro-türkischen Rebellen seien getötet worden, sagte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die in Großbritannien ansässige Gruppe stützt sich auf ein Netz von Informanten in Syrien.

Die türkische Artillerie habe die Regierungssoldaten beschossen, hieß es demnach. Die Menschenrechtsbeobachter hatten zuvor gemeldet, es habe sich um die ersten Gefechte zwischen beiden Seiten gehandelt.

Die Türkei und verbündete syrische Rebellen hatten Anfang des Monats eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen, die bislang das Gebiet an der Grenze zur Türkei kontrollierte. Syrische Regierungstruppen rückten nach einem Abkommen mit der YPG in die Region vor, um die Kurden zu unterstützen. Nach acht Tagen stimmte die Türkei in Verhandlungen mit den USA einer Waffenruhe zu, um den Abzug der YPG-Kämpfer zu erlauben. Später vereinbarte Ankara mit Russland eine Verlängerung der Feuerpause, die am Dienstagabend um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) auslief.

Die Regierungen in Ankara und Damaskus sind miteinander verfeindet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nannte Syriens Machthaber Baschar al-Assad in der Vergangenheit einen "Mörder". Assad wiederum bezeichnete Erdogan vor Kurzem als "Dieb".

34.000 Kurden sollen sich bereits aus Pufferzone zurückgezogen haben

Unterdessen haben sich die kurdischen Kämpfer offenbar komplett aus dem türkischen Grenzgebiet zurückgezogen. Der Abzug wurde nach Angaben Russlands noch vor Ablauf der Frist am Dienstagabend abgeschlossen. Die Türkei kündigte den Beginn der gemeinsamen Patrouillen mit Russland an.

"Der Abzug der bewaffneten Einheiten aus dem Gebiet, auf dem ein Sicherheitskorridor geschaffen werden soll, wurde vorzeitig abgeschlossen", sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu laut russischen Nachrichtenagenturen. Insgesamt seien 68 Einheiten der kurdischen Kräfte mit zusammen 34.000 Kämpfern abgezogen, erklärte der Leiter des russischen Zentrums für die Wiederversöhnung der Kriegsparteien in Syrien, Juri Borenkow. Zudem erklärte er, die syrische Armee habe 84 Grenzposten entlang der Grenze mit der Türkei aufgebaut.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, Russland habe ihn über den Abzug der "Terrorgruppen" in Kenntnis gesetzt. Erdogan hat gedroht, die Offensive wiederaufzunehmen, wenn sich die YPG nicht vollständig zurückzieht.

Die humanitäre Lage in Nordsyrien ist laut Welternährungsprogramm (WFP) verheerend. "Viele Menschen mussten fliehen und ihr ganzes Hab und Gut zurücklassen. Sie sagen, sie brauchen vor allem Nahrung, Medikamente, Garderobe und andere nötige Dinge des täglichen Bedarfs", sagte WFP-Sprecher Hervé Verhoosel in Genf. Von den 180.000 Menschen, die nach dem türkischen Einmarsch am 9. Oktober vertrieben worden waren, seien 106.000 weiter auf der Flucht. Die Hilfsorganisation habe seitdem in der Region mehr als 300.000 Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt.